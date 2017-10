Enrico Fermi, Majorana e i Ragazzi di Via Panisperna

La mente che ideò la bomba atomica è nata e cresciuta a Roma, città in fermento tra scoperte scientifiche e rivoluzioni politiche.

Uno spaccato di quella Roma, che i nostri nonni sicuramente ricordano, e di quella mentalità scientifica ed umana ormai perduta con il moderno accademismo.

Majorana, Segrè e i ragazzi di Via Panisperna verranno raccontati anche a chi di fisica non se ne intende poi così tanto.

Passeggiata storico-scientifica nei luoghi vissuti dal grande scienziato italiano.

Relatore: Flavio Carnevale



Appuntamento a Piazza dei Cinquecento ang. Via Cavour. alle ore 18:15

Adatta agli amici a 4 zampe!

Contributo visita: Offerta Libera.



