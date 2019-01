Enrica La Tradita al Teatro Le Muse

A grande richiesta la bravissima Salomè Da Silva riprende la commedia scritta e diretta dalla acuta Francesca Berger.

Enrica La Tradita è nel suo accogliente soggiorno e chiacchiera con la provocante investigatrice Miriam, che ha delle perplessità sul credo spirituale della romantica, innamorata e sognatrice padrona di casa, nella cui dimora hanno anche accesso una vicina attempata e paradossale con la mania del thriller, ed una colf estrema inviata da un’agenzia di ultima generazione, la storia sfocerà in un finale sorprendente.

Teatro delle Muse di Roma, via Forlì 43 (angolo via Bari)

Prevendita 346.3714969 dalle 15:00 alle 20:00.

Poltronissima: €23,00

Poltrona: €20,00

Ridotto (over 65, under 14 e gruppi): 16,00