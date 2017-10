Al Rinocerose nel mese di ottobre il giovedì è aperitivo in jazz. Nel locale di Via Tuscia, aperitivo con grandi nomi della musica italiani e stranieri.

Enrica Di Nucci al Rinocerose

Giovedì 26 ottobre si chiude il mese del jazz del Rinocerose con ENRICA DI NUCCI CANTABOSSA con Enrica Di Nucci, Voce, Chitarra e Percussioni e Enrico Cresci, Chitarra e Voce. La passione condivisa per lo spirito e gli stili della Bossa Nova, del Samba, dello Choro e il sound acustico ma insieme fortemente ritmico e comunicativo sono la cifra del duo di Enrica Di Nucci ed Enrico Cresci.

Un incontro di generazioni unite dal grande amore per lo straordinario repertorio di Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque De Hollanda, Carlos Lyra, Djavan e altri ancora, riproposti insieme ad alcuni brani originali dei due musicisti cantati in portoghese, in inglese e in italiano, in una sintesi espressiva che rende omaggio alla grande tradizione della musica popolare brasiliana classica e contemporanea.