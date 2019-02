Enotica 2019. Festival del Vino e della Sensualità: odori, sapori ed effusioni da un altro mondo possibile. Tre giorni ad alto tasso afrodisiaco interamente dedicati all’immortale connubio fra Vino ed Eros e fuori dai ritmi frenetici del vivere d'oggigiorno. Degustazioni di vini e cibi biologici/biodinamici provenienti da tutta Italia. Presentazioni. Dibattiti. Mostre. Performance. Concerti. Dj set.

Enotica 2019 al Forte Prenestino

In un'epoca dominata dai non luoghi, dove le relazioni avvengono nella rete, il centro sociale occupato ed autogestito Forte Prenestino continua ad essere da oltre trenta anni non solo un luogo fisico di incontro dei saperi piu disparati, ma anche un presidio di condivisione del vivere altr* rispetto a quello proposto da una società tecnocratica ed incapace di provare amore.

Enotica prosegue il percorso iniziato nel 2004 con la prima edizione di Terra e Libertà/Critical Wine, progetto che ha avuto tra i suoi principali ideatori l’anarco-enologo Luigi Veronelli e che si è quindi posto l’ambizioso obiettivo di contrastare le catene di distribuzione al fine di riscoprire la sensorialità del gusto e di immaginare un circuito virtuoso tra qualità dell’ambiente, della produzione e delle relazioni sociali.

Festival del vino e della sensualità

Un Festival dove il protagonista è il Vino Critico rigorosamente biologico e naturale, di provenienza certificata, non filtrato e deviato dalla speculazione della produzione agricola industriale di massa; che non specula sul prezzo e che rispetta l’ecosistema.

Co-protagonista è il Cibo con prodotti esaltanti l’importanza della biodiversità, della produzione biologica e dell'impatto ambientale.

L’Eros è l’ospite d'onore; amplificato dal buon vino e contornato da installazioni, performers ed assaggi dal retrogusto afrodisiaco. Circa 60 vignaioli, diversi produttori di birra e contadini, cucine critiche dai quattro angoli dello stivale e poi performance, rappresentazioni, dj set e concerti vi trasporteranno in un una dimensione differente, dalla quale non vorrete piu tornare indietro.



VENERDI 15 MARZO il forte apre alle 17:00 e chiude alle 02:00

SABATO 16 MARZO il forte apre alle 15:00 e chiude alle 02:00

DOMENICA 17 MARZO il forte apre alle 12:00 e chiude alle 21:00



Orari delle degustazioni:

- Ven 15 Marzo: dalle ore 17:00 alle ore 22:00

- Sab 16 Marzo: dalle 15:00 alle 21:00

- Domenica 17 Marzo: dalle 14:00 alle 20:00

L'accesso alle degustazioni sarà possibile tutti i giorni del festival fino ad un’ora prima della chiusura dei sotterranei.

CONCERTI NELLA PIAZZA D'ARMI DI SINISTRA:

VENERDI 15

- THE BLACK SAND BOYS

- DJ GRUFF & DIEGO MARTINO presenting JAZZ EXPERIENCE

- SEX MAGIC PUNK CABARETdegustazione performativa con GIORGIA FRISARDi, ISHARA GABRI e nita

Tre personalità sul palco di Enotica . . .Una creazione realizzata con il cuore per il Forte . . . Dall’incontro dei nostri corpi e dall’incrocio dei nostri percorsi scaturiranno “odori, sapori ed effusioni”… prendete e godetene tuttx! (info in calce)

SABATO 16

- PINK PUFFERS

- GREG & THE FRIGIDAIRES

- Burlesque Performance a cura di IMI SILLY NOIR

DOMENICA 17

- RADIO FORTE SOUND

- BALOTTA CONTINUA

- LE BIRRETTE

- Performance di TANGO a cura di Antonello Casalini/Milonga Popolare Centocelle & Fuochi D'artificio Finali



DJ SET NELLA PIAZZA D'ARMI DI DESTRA powered by LION'S WAY SOUND SYSTEM per l'intera durata del festival.

- VENERDI 15

REGGAE, FOUNDATION & DUB PARTY by LIONS WAY SOUND SYSTEM, Mb Intl & Friends

- SABATO 16

MUSICA A 360 GRADI a cura del MA DE KE SOUND (l'originale stile da fraschetta dei Castelli Romani) & DJ NERVO (187 Klan)

- DOMENICA 17

CHICKS-A-BOOM (Punk 77, Glam, 80's) & ROMA TRASH ALL STARS (Trash)



Per la durata del Festival, durante le degustazioni, SOFFUSE ed ENOTICHE selezioni musicali nei sotterranei a cura di MARIO DREAD.



ORARI DEI LIVE E DEI DJ SET:

VENERDI 15 MARZO

DJ SET - Piazza d'armi DX - 17/01.

DJ SET - Sotterranei - 18/21.

LIVE - Piazza Armi SX dalle 22:30.

SABATO 16 MARZO

DJ SET - Piazza d'armi DX - 15/01.

DJ SET - Sotterranei – 16/20.

LIVE - Piazza Armi SX dalle 22:30

DOMENICA 17 MARZO

DJ SET - Piazza d'armi DX - 12/19.

DJ SET - Sotterranei – 15/19.

LIVE – Pomeridiani

Sex Magic Punk Cabaret degustazione performativa con Giorgia Frisardi, Ishara Gabri e nita.

Tre personalità sul palco di Enotica. Femminile è il genere assegnato loro alla nascita, molto più complessa e imprevedibile è la loro evoluzione. Giorgia Frisardi “Organetto e voce” riassume la sua identità cyborg di un corpo che si fa’ suono. Ishara Gabri “trasforma le emozioni con le corde ed il respiro”, incarnando il potere del divino che è dentro ognunx di noi. Nita è un funambolo che cammina sul filo e abita i confini, tra generi, specie, yin e yang di ogni forma e natura. Una performance “site- specific”, si direbbe nei festival blasonati. Una creazione realizzata con il cuore per il CSOA Forte Prenestino in una delle sue occasioni più importanti, diciamo noi (che siamo più punk!). Un cabaret, un rituale, un collage di metafore e visioni. Dall’incontro dei nostri corpi e dall’incrocio dei nostri percorsi scaturiranno “odori, sapori ed effusioni”… prendete e godetene tuttx.

ELENCO DELLE CUCINE COINVOLTE:

Genuino amiatino monte amiata

Cucina randagia bologna

Mercatiniera parma

Cucina Terraterra

Cucina Fuori mercato rimaflow

Family pizza kitchen

Cucina mondeggi terra senza padroni

Cucina dell'amore cucina popolare contadina campania