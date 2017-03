Enotica 2017 al Forte Prenestino

17 - 18 - 19 Marzo 2017 il C.S.O.A. Forte Prenestino presenta:

Enotica 2017 - VII edizione "odori, sapori ed effusioni da un altro mondo possibile"

Enotica, la manifestazione più attesa della primavera romana, dedicata all’ immortale connubio fra Vino ed Eros, per il settimo anno si presenta come uno degli eventi più variegati della stagione. Enotica è il festival del vino e della sensualita’ ed esprime uno stile di vita!

Dal 17 al 19 marzo, la suggestiva ed unica location del C.S.O.A. Forte Prenestino, storico spazio romano occupato ed autogestito, diventa teatro di un novello “baccanale” e punto di snodo della cultura critica ed indipendente; avanguardia di uno stile di vita alternativo ai ritmi frenetici del vivere quotidiano.

Tre giorni di degustazioni e spettacolo dal vivo, in cui la condivisione di un buon bicchiere di vino si unisce alla musica, all’ arte, alla poesia, in un incontro di piaceri. La manifestazione conduce i visitatori attraverso un percorso sensoriale d’ eccezione, ricco di suggestioni inebrianti e di piena libertà per le papille gustative ed i neuroni in fermento.



Confermando la line up delle precedenti edizioni, il programma offre tre giorni di concerti, mostre, spettacoli ed i prodotti di circa 60 vignaioli e contadini autentici, appassionati testimoni dell’antico messaggio che unisce la dolcezza del vino alla convivialità.

Protagonista è il Vino Critico , rigorosamente biologico e naturale, di provenienza certificata, che non specula sul prezzo, che rispetta l’ecosistema e rigorosamente non filtrato e deviato dalla produzione agricola industriale di massa.

Co-protagonista, naturalmente, il Cibo, con una ricca offerta di prodotti contadini provenienti da diversi territori europei, che esaltano l’importanza della biodiversità insieme alla produzione biologica.

Enotica esalta i prodotti degli artigiani del vino e dei cibi biologici e biodinamici nell’ incontro con i consumatori, per favorirne il consumo critico e consapevole, che presuppone la conoscenza dei prodotti, il desiderio di trasparenza sui prezzi, la cura dell’impatto ambientale.

L’ Eros è l’ ospite speciale, la sottile energia e vibrazione dionisiaca che il tasso alcolico ed un buon pasto possono favorire nell’ essere umano.

Performance, installazioni, concerti e cabaret dal retrogusto afrodisiaco.

Enotica nasce dall’esperienza dell’ Enoteca Forte Prenestino, che dal 2004 persegue il percorso iniziato dalla prima edizione di Terra e Libertà/Critical Wine, iniziativa che ha avuto tra i suoi principali ideatori l’anarco-enologo Luigi Veronelli, con l’ambizioso obiettivo di contrastare le catene di distribuzione, per riscoprire la sensorialità del gusto e immaginare un circuito virtuoso tra qualità dell’ambiente, della produzione e delle relazioni sociali.

Anche quest’anno si potrà votare il vino più Enotico!

PROGRAMMA COMPLETO 2017: http://www.enotica.net/

LINKS ALLE CUCINE ED AI VIGNAIOLI CRITICI PARTECIPANTI:

- i vignaioli critici: http://www.enotica.net/vignaioli-critici/

- le cucine: http://www.enotica.net/le-cucine/

GLI ORARI DELLE DEGUSTAZIONI:

Venerdi 17 Marzo dalle 17 alle 22

Sabato 18 Marzo dalle 15 alle 21

Domenica 19 Marzo dalle 14 alle 20

L'accesso nell'area delle degustazioni è consentito fino ad un'ora prima della chiusura dei sotterranei.

IL PROGRAMMA MUSICALE:

Venerdì 17 Marzo:

LIVE ON STAGE PIAZZA ARMI SX

22:00 - 23:00 - Skasso

23:15 - 00:15 - Adriano Bono Power Trio

00:30 - 01:30 - The Club Swing Band

DJ SET PIAZZA ARMI DX

16.30 - 22:00 - Trickbabe

DJ SET NEI SOTTERRANEI

18:00 - 21:00 - Mario Dread

Sabato 18 Marzo:

LIVE ON STAGE PIAZZA ARMI SX

21:30 - 22:30 - Lilith Primavera, Mirko D'Ettori e Giuditta Sin

22:45 - 23:35 - Funky Pushertz

23:50 - 00:30 - Kutso

00:45 - 01:45 - Lemon Squeezers

DJ SET PIAZZA ARMI DX

15:00 - 22:00 - Orange Beat Sound System

DJ SET NEI SOTTERRANEI

16:00 - 20:00 - Mario Dread

LIVE IN SALA DA THE (orario aperitivo)

GoodBye Horses

Domenica 19 Marzo:

LIVE ON STAGE E DJ SET PIAZZA ARMI SX

14:00 - 16:00 - Radio Forte (dj set)

16:00 - 18.00 - Soul Kitchen (dj set)

18:00 - 19:00 - Pink Puffers (live)

19:15 - 20:15 - Wogiagia (live)

DJ SET PIAZZA ARMI DX

13:00 - 17.30 - Dj Rebel

DJ SET NEI SOTTERRANEI

15:00 - 19:00 - Mario Dread