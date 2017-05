Empire of the Sunday

Sazerac Pub e Bar Celestino per la seconda domenica si spostano alla Bibliotechina per proporvi un'intera giornata a base di ottime birre e cocktail, accompagnati da 12 ore di dj set che variano dalla reggae, hip hop per concludere con dell'ottima Techno suonata da due Big romani.. Marco ohm e Giorgio Superman.Prima si alterneranno in consolle :Dj Snifta, dj Uncle ,Tappazuchi e Generalbass.. Gli stand della birra saranno affidati a :De ranke, La Fucina ,Vale La Pena, Contromano ed Entire Brewing. Ci sarà area food, area relax ,buskers e market... Chi non viene non sa che si perde...

