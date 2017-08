eMPathia A Villa Celimontana

Venerdì 18 Agosto presso Villa Celimontana eMPathia

Concerto alle ore 22.00



Dal momento in cui una famosa tromba lasciò New Orleans e puntò verso nord, sono stati numerosissimi i tentativi di descrivere il Jazz, generazione dopo generazione; cercando tra quelle definizioni si scopre che il riferimento piú comunemente citato è il ritmo, quello scandito dal pulsare della batteria. Come usare allora il termine jazz nel caso di un duo formato da voce e chitarra? La risposta dell´eMPathia Jazz Duo, composto dalla cantante Mafalda Minnozzi e dal chitarrista Paul Ricci, sta nelle improvvisazioni melodiche sul tema di una canzone popolare, sostenute da originali modelli armonici che ne accompagnano il respiro. Le caratteristiche di questo tipo di performance non sono diverse da quelle degli anni in cui il Jazz riuscí a fondere la musica popolare con l´espressione individuale attraverso una storia ricca di soul. Il progetto eMPathia ha anche una particolaritá: ha allargato il concetto di canzone popolare abbracciando classici della tradizione musicale di Italia, Francia, Brasile e USA.



Nata in Italia, la Minnozzi vanta una straordinaria carriera sviluppata prevalentemente in Brasile dove, in 20 anni, ha costruito una storia di grandi successi legati al suo nome: ció é avvenuto con la realizzazione di 10 CDs e 2 DVDs, con numerose e indimenticabili partecipazioni a programmi di grande audience nelle principali reti televisive e con duetti con artisti importanti come Milton Nascimento, Martinho da Vila, Paulo Moura, Leny Andrade e Guinga, per nominarne solo alcuni. Grazie inoltre aI grande numero di concerti realizzati in varie e applaudite tournee per il paese, Mafalda è conosciuta e riconosciuta come performer carismatica e versatile, cantante e solista, dotata di una estensione vocale e di una gamma di timbri vocali assolutamente fuori dal comune.La sua padronanza del portoghese e la credibilitá conquistata all´interno della scena musicale brasiliana le hanno concesso con il tempo la “licenza artistica” di introdurre un modo unico e personale di interpretare la bossa nova e il samba e anche di accompagnarsi suonando alcune percussioni. In omaggio a Caterina Valente, diva italiana degli anni 60 di origini francesi, di cui é una grande ammiratrice, Mafalda ha sempre inserito delle “chanson” nel suo repertorio italiano; nel suo attuale progetto in duo, anche la grande canzone americana é entrata ad arricchire le sue raffinate interpretazioni.



Paul Ricci é un chitarrista di New York la cui vita dedicata al Jazz é iniziata con gli studi e il diploma al conservatorio New England e proseguita nei Club di NYC, fin dagli anni ´90, suonando con Jaki Byard, Mike Clark, Harold Vick, Dennis Irwin, Larry Willis e molti altri musicisti della stessa levatura. La sua grande passione per la musica brasiliana lo ha spinto in quello stesso periodo a stimolanti collaborazioni con Astrud Gilberto, Edison Machado, Dom Um Romao, Bebel Gilberto, culminate in tournee e concerti memorabili come quello di Astrud all´Hollywood Bowl con Roy Haynes, Kenny Barron, Gary Burton e George Mraz. Grazie all’approfondimento della sua conoscenza della musica latina e al successivo avvicinamento a quella africana Ricci vanta anche collaborazioni importanti con Bobby Sanabria e Harry Belafonte nel suo curriculum. Come solista ha realizzato un unico CD nel quale ha potuto contare con la partecipazione di amici come Steve Jordan, Randy Brecker, Anthony Jackson, Manolo Badrena e molti altri musicisti provenienti dalla scena newyorchese del jazz, della musica latina e africana. Il risultato dei frequenti incroci con la musica popolare avvenuti durante il lungo sodalizio con Mafalda e con la premiata compositrice e cantante Kathryn Bostic è l’originalitá dei suoi arrangiamenti, specialmente di quelli creati per voce e chitarra jazz.



Nel 2015 Mafalda Minnozzi e Paul Ricci, con il nome eMPathia Jazz Duo, hanno fatto confluire le loro esperienze musicali in un incontro speciale di culture e influenze per proporre un suono che ha immediatamente conquistato il pubblico, sia in Brasile che in Italia. Il tour italiano del duo realizzato per promuovere il primo CD (eMPathia Jazz Duo MPI/EGEA 2015) ha reso al duo recensioni e interviste in riviste specializzate, concerti in importanti jazz festival e alla Casa del Jazz di Roma oltre alla candidatura per la prestigiosa Targa Tenco come “miglior interprete”; il tour promozionale brasiliano li ha invece visti esibire “sold-out” nei teatri delle principali capitali del paese sudamericano.



In occasione degli incontri con il pubblico di New York, la loro esibizione si é sempre conclusa con una “standing ovation”: al Metropolitan Museum of Art, alla Casa Italiana Zerilli-Marimo della NYU e al loro debutto allo Zinc Bar, al Village. A New York nel 2016 Mafalda ha anche registrato “INSIDE”, il nuovo CD del duo, realizzando un sogno che rincorreva dal giorno in cui le venne presentato il cantante Jimmy Scott in uno storico jazz club. A Jeff Jones “the Jedi Master”, giá vincitore di Grammy Awards e storico collaboratore di Wynton Marsalis per il progetto Jazz at Lincoln Center, é andato l´incarico di produrre l´album, curandone tutti i dettagli fino alla masterizzazione. Insieme al repertorio e allo swing che anima l´album, un motivo in piú per condividere la loro empatia.





Line up:

Paul Ricci chitarra

Mafalda Minnozzi voce





Villa Celimontana



Ingresso viale della Navicella, ingresso free