Emozione verticale 2.0 al Castello Odescalchi di Bracciano

A pochi km da Roma sorge il maestoso Castello Odescalchi di Bracciano, una tra le più belle ed imponenti dimore rinascimentali in Europa.

Il museo è un castello aperto al pubblico tutto l’anno, tutti i giorni, con orario continuato. È meta ideale per visite guidate, gite scolastiche e laboratori didattici.

Il Castello Odescalchi di Bracciano in collaborazione con l’associazione Recovery Energy ha predisposto una serie di percorsi inconsueti e avventurosi permettendo cosi di aprire per la prima volta percorsi e prospettive finora inesplorati. Hai mai sognato di arrampicarti sulle mura di un castello? Da oggi puoi!

Il percorso EMOZIONE VERTICALE è emozione allo stato puro come non l’avevi mai provata!Sarai sospeso in una dimensione verticale, per regalarti un’esperienza e dei ricordi che non possono essere raccontati ma solo vissuti. Tutte le quarte domeniche del mese potrai superare i merli di coronamento del castello per poi scendere in corda alla velocità che la tua emozione ti suggerisce.

Il percorso è rivolto a famiglie e ragazzi dai 10 anni in su, e la durata è di circa 3 ore.

Per informazioni e prenotazioni: 0699804348

Email: booking@recovery-energy.it

O visita il sito: www.odescalchi.itEMAIL