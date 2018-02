Scalare le mura di un vero castello: emozione verticale al Castello Odescalchi

Il Castello è storia, magia e anche avventura. Domenica 25 Febbraio, grazie alla collaborazione con l'Associazione Recovery Energy, la tradizionale visita del Museo verrà arricchita da un'esperienza indimenticabile.

Con il percorso Emozione Verticale potrete superare i merli di coronamento del Castello per poi scendere alla velocità che la vostra emozione vi suggerisce!



Potrete salire fino ai camminamenti di ronda per godere di panorami incredibili e suggestivi per poi calarvi nelle profondità del Castello, dentro la cisterna principale della fortezza e uscire attraverso un passaggio segreto.



L'appuntamento è Domenica 25 Febbraio, dalle 10:30 alle 18:00 al Castello Odescalchi di Bracciano.

La durata della visita avventura è di circa 3 ore.

