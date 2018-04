Emozione verticale: arte e avventura al Castello di Bracciano

Mercoledì 25 Aprile il Castello Odescalchi di Bracciano (Roma) propone attività adatte a famiglie, bambini, appassionati d'arte, gruppi di amici e chiunque voglia fare una gita fuori porta per scoprire le meraviglie che il Castello offre, con visite speciali a base di adrenalina e divertimento.



Ecco il programma della giornata organizzato grazie alla collaborazione con l'Associazione Recovery Energy.



Emozione verticale 2.0

I più coraggiosi potranno arrampicarsi sulle mura del Castello e calarsi da una torre alta 40 metri. Questa attività è emozione allo stato puro. Si potranno scavalcare i merli del punto più elevato del Castello e scendere in corda fino al cortile alla base della fortezza.

Attività adrenalinica adatta a tutti, dagli 8 anni in su.



Passaggio Segreto

Questa è l'esperienza ideale per la famiglia che vuole esplorare i luoghi più segreti del castello. Una visita unica e interattiva la porterà negli angoli più segreti del Castello. L'esperienza permetterà di ammirare panorami incredibili e suggestivi dai camminamenti alti del Castello per poi calarsi nelle profondità e scoprire il passaggio segreto di epoca rinascimentale.

Attività adatta a tutti.



Camminamenti di Ronda

Alla visita del castello si aggiunge il giro completo dei camminamenti di ronda, generalmente chiusi al pubblico.



Fotoshock

Per gli alti cammini passavano un tempo le ronde dei soldati pronte a difendere le mura. I cammini sospesi sono una vera meraviglia del Castello di Bracciano. Un'emozione irrinunciabile immortalata da una foto memorabile in cima al torrione più elevato.