EMontechiesa APellegrini PStrina in concerto al Charity Cafè

Sabato 2 febbraio il blues è di scena al Charity Café con il trio EMontechiesa APellegrini PStrina. Il progetto nasce nel 2014 ed ha all'attivo più di 100 live in tutto il centro Italia tra locali e piazze. Il repertorio varia tra il soul, indie ed italiano con tanta tanta influenza blues. Per l'occasione in trio con lo special guest Paolo Strina, chitarrista molto apprezzato nel panorama romano.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Info: 06.47825881



Line-Up

Elisa Montechiesa: voce & chitarra

Andrea Pellegrini: chitarra

Paolo Strina: chitarra