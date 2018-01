Emmet Ray 5tet con Piji a 'Na Cosetta

Una super orchestra capitanata da Piji celebra lo swing manouche e la musica di Django Reinhardt. La band prende il nome da "Emmet Ray" - il personaggio immaginario interpretato da un grande Sean Penn nel film "Accordi e disaccordi" (1999) di Woody Allen - perché rappresenta il musicista manouche per antonomasia: nottambulo e poetico, con la chitarra sempre in mano, una sigaretta o un whisky nell'altra ed una vera e propria venerazione per Django Reinhardt, colui che inventò il genere jazz-manouche nella Parigi degli anni Trenta.