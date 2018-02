Emma Morton and The Graces al Cotton Club

Emma Morton presenta Emma Morton & The Graces al Cotton Club



Si tratta del'ultimo progetto musicale della cantautrice scozzese insieme ai musicisti Piero Perelli (drums) e Luca Giovacchini (guitar) e Gabriele Evangelista (Double Bass). La collaborazione, che ha riportato Emma alle sue radici musicali, sta attirando grande interesse per la miscela creativa che la band evoca, dal country, al folk, al Jazz. Il sound unico di Emma Morton & the Graces controbilancia i toni dolci tipici dell'ereditario folk scozzese di Emma alla passione condivisa dalla band per la musica afroamericana, in particolare blues, soul e jazz. Lo storytelling in stile "Monomyth" di Emma Morton trasforma il buio che si nasconde nella vita di ogni giorno in qualcosa di mistico e sublime.



L'evoluzione di Emma Morton & the Graces è iniziata dopo la loro prima performance in trio per un concerto in sostegno ad Amatrice avvenuto lo scorso anno dopo il terremoto. La loro nuova identità collettiva viene plasmata dall'ipnotica e unica Jazz Master MacGuitar di Luca, dal suono sporco delle batterie vintage e dalle percussioni handmade di Piero e dall'espressivo canto-lamento in dialetto Scozzese di Emma, si è aggiunto il super fat bass playing Gabriele Evangelista al gruppo per l'album ed i live show. Ad ogni biglietto strappato saranno devoluti 50 centesimi alle associazioni Avis e Ior di Predappio.



Line up:



EMMA MORTON VOCE

LUCA GIOVACCHINI CHITARRA

GABRIELE EVANGELISTA CONTRABBASSO

PIERO PERELLI BATTERIA



COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

info e prenotazioni :

0685352527



www.cottonclubroma.it



INGRESSO : 5€

(Menu alla carta o consumazione obbligatoria)