Emma Fenu presenta: Vite di Madri, storie di ordinaria anormalità

Venerdì 6 ottobre a ROMA, alle ore 18,30 presso la Libreria Teatro Tlon (Via Federico Nansen, 14 – Roma) l'autrice Emma Fenu presenta il suo «Vite di Madri, storie di ordinaria anormalità». Relatrice: Loriana Lucciarini, autrice e blogger. Ospiti d'eccezione: l'archeologa e esperta di mitologia, Altea Alaryssa Gardini e Sabina Cedri, semiologa.

La complessità del mondo femminile, della maternità e della femminilità, nonché i rapporti tra individualità distinte, forza primigenia e mitologia e analisi dell'essere donna trasmessa dai mass-media; questo ed altro in un incontro per esplorare vite e esistenze, a tutto tondo.

Té e tisane, chiacchiere e approfondimenti, in un ambiente accogliente.

Un appuntamento imperdibile a cui siete tutti invitati!