Emis Killa, Terza Stagione all'Atlantico - Emis Killa torna sulle scene con un disco di puro rap senza censure, Terza Stagione, da lui stesso descritto come «un disco grezzo, da cui filtra un ritrovamento di me stesso, sia nei testi che nelle sonorità».

L’album vede la partecipazione di diversi artisti della scena rap e non solo come Neffa, Maruego, Fabri Fibra, Jake La Furia, Coez e Giso e Jamil e tocca diversi temi: dall’abuso di alcool all’amore ossessivo, passando per la distanza sociale tra città e periferia e l’uso di droghe leggere.

Emis Killa sarà a Roma, sul palco dell'Atlantico, il 27 marzo 2017.