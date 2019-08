CRASH [A]Live presenta: Emilio Stella live al Crash Roma. Mercoledì 4 settembre al Crash Roma (via San Marino 47/b - Piazza Istria) a partire dalle 20:30 (cena + live). Il concerto del cantautore, consolidato da musicisti di rilievo, è un vero e proprio show che coinvolge il pubblico instaurando un rapporto empatico tra chi ascolta e chi suona. Un viaggio in musica che fa ballare e riflettere, cantare e divertire.



Emilio Stella è conosciuto nella scena indipendente romana per i suoi brani sociali ed ironici. Parla di case popolari, di vita in cantiere, di strade fatte per andare al lavoro, per raggiungere un sogno o semplicemente il mare. Il suo primo album, “Panni e Scale” (2011), ottiene un buon successo da parte della critica e nel 2012 viene invitato a partecipare al “Premio Tenco” passando per il “Tenco ascolta” al “Montesilvano d’autore”.



Vincitore di premi come “Botteghe d’Autore”, “Premio Stefano Rosso”, “Poeta Saltimbanco”, “Dallo Stornello Al Rap”, “Live Musik Festival”,”Frammenti musica live”. Condivide il palco con artisti come Cristicchi, Mannarino, Baccini, Piotta, Il Muro del Canto e collabora con Er Pinto, poeta urbano.



Nel 2014 il brano "Capocotta non è Kingston", diventa virale sul web e richiama l’attenzione dei media- Studio Aperto di Italia Uno gli dedica un servizio e viene indicato da Il Messaggero.it, repubblica.it e da Il Fatto Quotidiano, come la canzone tormentone dell’estate 2014. Nel 2015 è tra i 60 finalisti di Sanremo Giovani. Nella stessa estate pubblica una canzone accompagnata da un videoclip a fumetti dal titolo“Un Cane”, brano che tratta il tema dell’abbandono. Il video viene ripreso dal programma televisivo di canale 5, “L’Arca di Noè”.



Nel 2016, un nuovo singolo virale: “Pontina”. La canzone viene trasmessa dalle radio e passata con il videoclip nella trasmissione “Blob” di Raitre. A settembre 2017 comincia la registrazione del nuovo album. Nel 2018 vince il premio gradimento del pubblico assegnatogli alle audizioni live di Musicultura a Macerata. A giugno 2018 esce il nuovo album “Suonato” che porterà in giro per l’Italia con un tour insieme alla sua band.



CRASH [A]Live è un percorso tra progetti artistici di particolare intensità, che muove i suoi passi al Crash, un salotto informale in stile industriale rivisitato nel cuore del quartiere Trieste a Roma. Crash [A]Live è oltrepassare confini. Crash [A]Live è il momento in cui l’artista supera il presente e affianca la dimensione comunicativa a quella creativa, imprimendo diverse espressioni di sé nella memoria di chi ascolta. Crash [A]Live è sopravvivere al tempo. Crash [A]Live è il luogo dove le vibrazioni sonore trascendono le distanze create dai filtri della tecnologia, invitandoci a entrare in contatto con le nostre emozioni più profonde. Crash [A]Live è essere vivi.



Crash Roma Vibes & Wines è drink, food e musica dal vivo. Aperitivo, cena e dopocena. Il meglio dell'eccellenza enogastronomica del territorio, tra innovazione e buona tradizione. La tradizione del gusto, quello genuino di un tempo, si rinnova rivoluzionando il concept di degustazione e ospitalità.



I prodotti tipici locali che celebrano ed esaltano la memoria del territorio, riscoprono una nuova anima fatta di innovazione e sperimentazione. Un incontro scontro scandito a ritmo del crash, il piatto della batteria che in musica chiude una fase musicale e ne apre un’altra, definisce rotture e cambiamenti.