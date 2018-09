Emiliano Ottaviani al Teatro Arciliuto

Sabato 20 Ottobre 2018 nello storico Teatro Arciliuto di Roma, una data unica da non perdere con il teatro canzone di Emiliano Ottaviani. Un’esuberante fusione di parole, canzoni, ironia, irriverenza ed un pizzico di dissacrante romanità per “un concerto-spettacolo che semina spunti di riflessione sul presente, fondendo il magnetismo recitativo del teatro al ritmo coinvolgente di un arrangiamento musicale inusuale”.

Per l’occasione il cantattore romano presenterà tre nuove canzoni e tutto il suo repertorio arricchito da nuovi arrangiamenti.



Con:

Emiliano Ottaviani (voce, chitarra e kazoo); Gerardo Del Monte (pianoforte); Simone Salerni (fagotto e sax soprano)



INFO e PRENOTAZIONI:

Sms e calls mobile: 333 8568464 – Teatro 06 6879419 (ore 18-22) – info@arciliuto.it - www.arciliuto.it

https://www.arciliuto.it/it/programmazione/spettacoli/724-emiliano-ottaviani-in-concerto.html

Riduzione per gli iscritti alla Newsletter del Teatro