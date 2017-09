EMERGENCY DAY

1° ottobre 2017, 10.00-18.00

Villaggio Globale, entrata dalla CAE – Città dell’Altra Economia.

Ingresso gratuito.

PROGRAMMA:



◉ SPAZIO OUTDOOR ATTREZZATO

(apertura: ore 10.00)

Professionisti a disposizione degli interessati e delle interessate per dimostrazioni, trattamenti e consulenza: Shatsu, Tai Chi, Sat Gurun Charan, Riflessologia plantare, ecc.

Per bambine e bambini, il creativo e coloratissimo spazio “Truccabimbi”.

◉ PROIEZIONE DEL DOCUFILM DI EMERGENCY “STORIA DI UNA PALLOTTOLA”

SALA TEATRO, 11.30 – 13.00

Sarà presente il dott. ANTONIO RAINONE, Medico espatriato di Emergency.

Alla proiezione seguirà un dibattito spontaneo.

◉ PRANZO SOLIDALE DI CUCINA MEDITERRANEA

15 euro (bibite escluse), di cui 5 euro saranno devolute ad Emergency

► In cucina, Chef Mizio accompagnato da Chef Ivano, proprietario e primo cuoco della storica trattoria di Garbatella “TANTO PE' MAGNA''"

► MENU’:

Antipasto: “Pane Cunzatu” (Sicilia)

Piatto principale: Cous Cous con doppio condimento:

- Per carnivori: “L’Hacida”, spezzatino a base di carne, lenticchie e harissa (Libano) + Misto profumato di verdure, ortaggi e legumi (Marocco).

- Per vegetariani: Misto profumato di verdure, ortaggi e legumi (Marocco) + contorno di “Zucchine alla Scapece/ Zucchine alla menta” (Campania)

Dolce: coppa di Yogurt biologico con miele e sbriciolata di frutta secca (Grecia)

► Posti limitati. Prenotazione richiestissima.

Contatti:

- 329 6470163, 3491573098

- l.lamberti81@gmail.com



◉ MUSICA LIVE (2 concerti outdoor)

► Lamorivostri (15.00 – 16.30)

Lavinia Mancusi - Voce violino chitarra percussioni

Monica Neri- organetto lira calabrese ciaramella percussioni

Rita Tumminia - organetto voce percussioni



► Alessandro Nosenzo – “IO VENGO DAL SUD” (16.30 – 17.30)

Con Giulia Anita Bari - Violino

"Io vengo dal Sud" è la speranza di chi non si ferma davanti ai limiti. Ma non si dimentica le sue radici.