Emergency torna Pe' Strada: c'è Buskers for Emergency

Nel mondo si moltiplicano i teatri di guerra, aumentano le violenze e di conseguenza le vittime, i feriti, i profughi. Accanto a un lavoro umanitario che nel corso di 23 anni ha portato cure e diritti a oltre 8 milioni di persone, Emergency continua a rispondere ai conflitti costruendo teatri di pace. Pe' Strada - Buskers for Emergency, in programma sabato 6 e domenica 7 maggio ai Fori Imperiali, torna con la sua terza edizione ad animare uno dei luoghi più belli del mondo con uno spettacolo della pace che riunisce funamboli, giocolieri, maghi, trampolieri e mangiafuoco, ma anche musicisti, attori e scrittori nel nome di una cultura di solidarietà e rispetto dei diritti umani.

EMERGENCY E I BUSKERS Per due giorni lo scenario monumentale del centro di Roma ospiterà le performance dei buskers, uomini e donne che incarnano la libertà di espressione e propongono una forma d'arte capace di parlare tutte le lingue del mondo e varcare ogni confine geografico, politico e culturale. Emergency offre loro uno straordinario palcoscenico per ribadire che l'arte di strada è una grande ricchezza per la città e il suo tessuto sociale; i buskers si esibiscono Pe' Strada per contribuire a veicolare i valori dell'associazione, aiutarla a diffondere una cultura di pace e sostenerne la raccolta fondi. Il 6 e 7 maggio arte e spettacolo incontreranno dunque la solidarietà per invitare il pubblico a riflettere, attraverso le espressioni artistiche, sulle realtà in cui lavora l'associazione: all'ombra del Colosseo il pubblico incontrerà anche artisti, medici, operatori sanitari, mediatori culturali, cantanti e attori, riuniti in un programma ricco di iniziative che prevede anche due serate di grande musica sul palco. Gli artisti di strada si esibiranno nelle due giornate fino al tramonto regalando, insieme alle emozioni, la metà del loro "cappello" a Emergency.

DUE SERATE DI MUSICA IN COMPAGNIA DI MASSIMILIANO BRUNO E FLAVIO INSINNA Per il terzo anno, il Reggae Circus di Adriano Bono, band di musica e arte circense, animerà il palco di via dei Fori Imperiali sabato 6 e domenica 7. Le due serate saranno presentate da Massimiliano Bruno e Flavio Insinna. Saranno loro ad accogliere sul palco la presidente di Emergency Cecilia Strada, il vicepresidente Alessandro Bertani, il coordinatore di Programma Italia Andrea Bellardinelli e alcuni membri dello staff (tra medici, infermieri, logisti e mediatori culturali) impegnati ogni giorno nei progetti sanitari nazionali. Bruno e Insinna accoglieranno inoltre i tanti amici di Emergency che verranno a portare il loro contributo artistico, tra questi i musicisti Nosenzo, Andrea Madeccia, Lamorivostri di Lavinia Mancusi, Monica Neri, Rita Tumminia, Daiana Lou, Gaudats Junk Band, lo scrittore Gianrico Carofiglio e l'attore Blas Roca Rey.

GLI APPUNTAMENTI PE' STRADA Sabato 6 maggio alle 15 tornerà la "Parata circense per la Pace": gli artisti di strada, i volontari, le bande marcianti, gli attori, scrittori, artisti, musicisti e i sostenitori di Emergency saranno protagonisti di una allegra e pacifica sfilata su via dei Fori Imperiali, per ribadire la convinzione che l'unico percorso possibile è un percorso di pace. Sabato 6 Maggio dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17 le Ludoguide di Roma allestiranno uno spazio lungo Via dei Fori Imperiali in cui coinvolgere bambini e adulti nei giochi più popolari dell'Antica Roma: astragali, noci, tabulae lusoriae, campane, ma anche il teatrino portatile e i pupazzi tipo Amigurumi, per raccontare leggende e miti degli antichi. Le Ludoguide sostengono Emergency con la raccolta di offerte libere a cappello. Domenica 7 maggio Alessandra Mezzasalma condurrà delle visite guidate per adulti e bambini al Foro Romano e, alle 18.30, Mario Spallino metterà in scena lo spettacolo teatrale StupidoRisiko - Una geografia di guerra, scritto da Patrizia Pasqui. Ottimomassimo Libreria Itinerante per bambini e ragazzi intratterrà il pubblico con letture animate, teatro kamishibai e marionette. Il cast degli artisti di strada è composto da Alessio Cinquepalle, Bauba Divinity, Circo Bipolar (Shay Wapniaz e Costanza Bernotti), Clown Bretella, Creme & Brulè, Fiammetta, GuruTheMago, Lucignolo e il Fuoco, Marlon Banda, Mastro Bolla, Menestrella Femminista, No Funny Stuff, Piccoli Giganti Onlus, SilviOmbre, Sogno di ceramica, Smisurato, le Svampe/Stanghe, Viaggiatore Magico, Zabò Zao e molti altri che saranno annunciati presto.

LA LOTTERIA DI PE' STRADA I fondi raccolti grazie al festival saranno destinati al Programma Italia, così come i ricavi della lotteria di Pe' Strada, la cui estrazione avverrà nel pomeriggio di domenica 7 maggio con l'annuncio dei biglietti vincitori. Il primo premio è una settimana a Lefkada nel cabinato a vela di 14 metri Alisea per quattro persone.

IL PROGRAMMA ITALIA DI EMERGENCY Nonostante sia un diritto riconosciuto, anche in Italia il diritto alla cura è spesso disatteso: migranti, stranieri, poveri spesso non hanno accesso alle cure di cui hanno bisogno per scarsa conoscenza dei propri diritti, difficoltà linguistiche, incapacità a muoversi all'interno di un sistema sanitario complesso. Da questa consapevolezza nascono gli interventi di Emergency nell'ambito del sistema penitenziario (conclusi nel 2007) e dell'area dell'immigrazione e del disagio sociale. In Italia, Emergency ha offerto oltre 260.000 prestazioni (dato al 31 dicembre 2016) nei suoi ambulatori, poliambulatori (a Palermo, Marghera, Polistena, Castel Volturno, Napoli e Sassari) e nelle sue strutture mobili. In Sicilia, inoltre, i medici e i mediatori culturali di Emergency garantiscono assistenza sanitaria ai migranti che sbarcano sulle coste della regione. Pe' Strada - Buskers for Emergency è un evento patrocinato dal Comune di Roma. Le illustrazioni che compongono l'immagine grafica di Pe' Strada 3 sono firmate dal fumettista Gud (Daniele Bonomo). Tutti i dettagli del programma saranno consultabili sulla pagina facebook "Emergency Volontari Roma" e sull'evento "Pe' Strada Buskers for Emergency - terza edizione" oppure contattando lo 06 688151.