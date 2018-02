Emanuele Zappia Trio "Drums Sings" in concerto al Charity Café

Giovedì 1 marzo presso il Charity Café di via Panisperna andrà in scena il trio capitanato dal batterista Emanuele Zappia completato da Domenico Sanna al pianoforte e Vincenzo Florio al contrabbasso. La band eseguirà arrangiamenti di alcuni dei più importanti standard della storia del jazz di autori quali Kurt Weill, Richard Withing, Harry Warren ed alcuni originals scritti da compositori come T. Monk, J. Byard e George Shearing. Un progetto che vuole alternare lo stile della tradizione, abbracciando le sonorità di ogni periodo, fino a raggiungere una personalità che si mescola con le influenze dei nostri tempi.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione



Line-up

Domenico Sanna, Piano

Vincenzo Florio, Contrabbasso

Emanuele Zappia, Batteria