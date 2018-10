Emanuele Urso "The King Of Swing" e la sua Big Band in concerto al Cotton Club

Emanuele Urso è un musicista dotato di eccellenti qualità tecniche e musicali sia come batterista che come clarinettista, nonchè grande direttore d’orchestra e arrangiatore. La sua concezione della musica è totalmente rivolta al Jazz della Swing Era (Stati Uniti 1935-45) musica della quale Emanuele è sicuramente oggi il maggior cultore e rappresentante a livello europeo. L’instancabile impegno, la ricerca della perfezione e la grande professionalità sono qualità che gli hanno permesso di conquistare il titolo oggi universalmente riconosciuto di “Re dello Swing”. A Roma la sua big band si esibisce una volta al mese al Cotton Club con uno Swing trascinante, coinvolgente, straripante è un fiume di emozioni musicali. Eseguono gli arrangiamenti originali della Fletcher Henderson Orchestra come al Cotton Club di New York negli anni '30.



Cotton Club

Via Bellinzona 2

Inizio concerti ore 22:30

info@cottonclubroma.it

+390685352527

+393490709468

Ingresso 15 euro



Line-up

Emanuele Urso Clarinetto/Batteria

Giuseppe De Simoni Tromba

Lorenzo Soriano Tromba

Federico Colalelli Tromba

Alessandro Fumarola Tromba

Nicola Fumarola Trombone

Alessandro Cicchirillo Trombone

Patrizio Destriere Sax

Emiliano Mazzenga Sax Contralto

Vittorio Cuculo Sax

Stefano Di Grigoli Sax

Lucia Cardone Sax

Adriano Urso Piano

Giuseppe Civiletti Contrabbasso

Fabrizio Guarino Chitarra

Francesco Bonofiglio Batteria

Clara Simonoviez Voce