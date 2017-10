Emanuele Urso THE KING OF SWING Big Band al Cotton Club

Sabato 7 Ottobre presso il Cotton Club : Emanuele Urso THE KING OF SWING e la sua Big Band



Il Re dello Swing, Emanuele Urso e la sua big band (clarinetto, 4 trombe, 2 tromboni, 5 sassofoni, pianoforte, chitarra, contrabbasso e batteria) portano sul palco un progetto musicale nuovissimo : ripropone gran parte degli arrangiamenti scritti da Fletcher Henderson per Benny Goodman, un grande repertorio di cui è venuto in possesso grazie a una donazione privata.

Rappresenta la vera essenza del jazz, quel jazz che nel 1918 per la prima volta è entrato nelle sale da concerto.

La sua concezione della musica è totalmente rivolta al Jazz della Swing Era che continua a studiare e omaggiare con un instancabile impegno teso sempre alla ricerca della perfezione con grande profossionalità che gli è valso il titolo di "Re dello Swing".

A Roma la sua big band si esibisce una volta al mese al Cotton Club con uno Swing trascinante, coinvolgente, straripante è un fiume di emozioni musicali.



Cotton Club

via bellinzona, 2 (angolo con Corso Trieste)



Ingresso concerto 15€



Line up



Emanuele Urso clarineto, batteria

Giuseppe De Simoni tromba

Federico Colalelli tromba

Alessandro Fumarola tromba

Daniele Martinelli tromba

Nicola Fumarola trombone

Alessandro Cicchirillo trombone

Marco Pace sax

Emiliano Mazzenga sax

Vittorio Cuculo sax

Stefano Di Grigoli sax

Lucia Cardone sax

Adriano Urso piano

Giuseppe Civiletti contrabbasso

Fabrizio Guarino chitarra

Francesco Bonofiglio batteria

Clara Simonoviez voce