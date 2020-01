Emanuele Urso Orchestra in concerto al Cotton Club

Doppio concerto dell'orchestra diretta da Emanuele Urso al Cotton Club. Tutti venerdì, infatti, il rendez-vous presso il locale di Via Bellinzona è con il re dello swing e la sua orchestra, uno spettacolo coinvolgente all'insegna dell'eccellenza: ogni primo venerdì del mese appuntamento con la Big Band composta da ben 17 elementi.



Emanuele Urso “The King of Swing” è il protagonista e il mattatore delle notti swing di Roma. Tra l’omaggio a Benny Goodman e Gene Krupa, Emanuele Urso è un fantastico batterista, un raffinato clarinettista e un direttore d’orchestra eccellente, in grado di ricreare perfettamente, in uno sforzo filologico non comune, le atmosfere della swing era e delle dance hall degli anni 40.



Gli arrangiamenti originali di Benny Goodman, Glenn Miller e Fletcher Henderson sono studiati, e ristudiati e poi riproposti in un concerto dal vivo che prima di essere un vero e proprio show sembra aprire una porta spazio-temporale per rituffarci direttamente nel periodo forse più brillante ed entusiasmante del ‘900.



Line-up

Emanuele Urso, Clarinetto/Batteria

Clara Simonoviez, Voce

Lorenzo Soriano, Tromba

Adriano Urso, Piano

Stefano Di Grigoli, Sax Tenore

Alessandro Cicchirillo, Trombone

Stefano Napoli, Contrabbasso

Giovanni Cicchirillo, Batteria



DOPPIO CONCERTO

ORE 21.30 AMAZING EARLY SHOW

ORE 00.30 THE LATE NIGHT SMOCKING SESSION in questa sessione consentito fumare dentro al locale



PREZZI

21.30 LIVE SHOW €10

00.30 LIVE SHOW €5

COTTON CLUB ROMA

Via Bellinzona, 2

(angolo Corso Trieste)

00198 ROMA



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527

www.cottonclubroma.it