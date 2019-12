Emanuele Urso Big Band in concerto al Cotton Club

Tutti venerdì il rendez-vous con il re dello swing, Emanuele Urso e la sua orchestra, uno spettacolo coinvolgente all'insegna dell'eccellenza. E tutti primi venerdì del mese i maestri Urso ci riportano al Cotton Club di Harlem degli anni 30 con questa trascinante, coinvolgente, straripante Big Band swing di ben 17 elementi, con arrangiamenti originali della Fletcher Henderson Orchestra per regalarvi un fiume di emozioni e di gioia.



Emanuele Urso è un musicista dotato di eccellenti qualità tecniche e musicali sia come batterista che come clarinettista, nonchè grande direttore d’orchestra e arrangiatore.La sua concezione della musica è totalmente rivolta al Jazz della Swing Era (Stati Uniti 1935-45) musica della quale Emanuele è sicuramente oggi il maggior cultore e rappresentante a livello europeo. L’instancabile impegno, la ricerca della perfezione e la grande professionalità sono qualità che gli hanno permesso di conquistare il titolo oggi universalmente riconosciuto di “Re dello Swing”.



Line-up:

Emanuele Urso, Clarinetto/Batteria

Clara Simonoviez, Voce

Adriano Urso, Piano

Stefano Napoli, Contrabbasso

Sergio Piccarozzi, Chitarra

Lorenzo Soriano, Tromba

Federico Colalelli, Tromba

Alessandro Fumarola, Tromba

Giuseppe De Simoni, Tromba

Stefano Di Grigoli, Sax Tenore

Stefano Matteucci, Sax

Daniele Dominici, Sax

Ivan Bernardini, Sax

Lucia Cardone, Sax Baritono

Alessandro Cicchirillo, Trombone

Nicola Fumarola, Trombone

Giovanni Cicchirillo, Batteria



