Elvira, la moglie di Giacomo Puccini al Teatro Petrolini

scritto da Gabriella Arcangeli

Regia di Margarita Smirnova



Cantanti:

Lorena Grazia Scarselli

Beatrice Fallocco



Personaggi e interpreti:

Elvira: Gabriella Arcangeli

La governante: Jessica Possanzini

Al pianoforte: Fabio Montani

Musiche di Giacomo Puccini



Giacomo Puccini: grandissimo musicista, genio assoluto. Quasi tutti almeno una volta hanno intonato le note di "Vincerò! Vincerò!" dalla sua Turandot oppure quelle di "...l'ora è fuggita e muoio disperato" dalla sua Tosca: frammenti di melodia che ormai appartengono alla memoria collettiva e al cuore di tutti. E vicino a lui? Elvira. Una vita non facile, la sua, accanto ad un uomo famosissimo, un uomo pubblico, osannato da tutti e molto amato, soprattutto dalle donne, tante, ricambiate con grande ardore dal Maestro: un irresistibile e irriducibile Amante delle donne che ha scritto indimenticabili Arie d'Opera per le sue Eroine. Ma Elvira è se sempre rimasta lì, accanto a lui....



La storia di Elvira

Elvira Bonturi, di Lucca, fu la compagna di Giacomo Puccini.

Si conobbero nel 1885.

Per seguire Giacomo lasciò il marito, Narciso Gemignani, ricco commerciante lucchese dal quale aveva avuto due figli, Fosca e Renato. Elvira portò con sé la figlia Fosca, lasciando al marito il piccolo Renato.

Dalla relazione con Puccini nacque Tonio.

Elvira riuscì a “costituire” e a “difendere” la nuova famiglia.

Puccini la sposò nel 1904, dopo un anno dalla morte del marito di Elvira, e vissero insieme altri vent’anni fino alla scomparsa del compositore.



La biografia ci racconta inoltre di un avvenimento che sicuramente segnò la loro vita in comune.

Doria Manfredi, una giovane domestica che lavorava presso i coniugi Puccini a Torre del Lago, si suicidò , esasperata dalla gelosia di Elvira, che, accusandola di intendersela con il marito, non solo la scacciò ma si diede a perseguitarla affrontandola in paese con pubbliche scenate.

Puccini è morto il 29 novembre 1924. Elvira morirà a Milano il 9 luglio 1930. Oggi è il 13 giugno 1930. Siamo andati a trovare Elvira, nel giorno del settantesimo compleanno.