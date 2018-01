Eltongion. Favola metropolitana

Attraverso le canzoni del cantautore britannico, Eltongion, un netturbino di periferia, racconta storie, emozioni, passioni per aiutare il giovane Andrei a trovare il coraggio di aprirsi e vincere le sue paure.



Maria, giovane insegnante di sostegno, è una figura attraverso la quale i due metteranno a nudo i loro cuori e troveranno la forza di essere se stessi.



I tre costruiranno un orizzonte in cui mondi di amore, affetti negati e ritrovati, vestiti colorati si incontrano per poi perdersi di nuovo. In questo luogo-non-luogo, in cui tempo e spazio sono sospesi, misteriosamente sorvegliato da Loro - un' ombra, un sospetto, forse una minaccia concreta - si erge l'hangar di Eltongion, un magazzino pieno di oggetti che ricordano vite ed emozioni perdute o semplicemente dimenticate. La musica è il suo spazio libero, dove si sente perfettamente a suo agio, si trasforma, la musica costruisce la sua identità e al suo segreto lui si consacra.Un segreto che conoscono solo Andrei e Maria… ma per quanto tempo resterà celato?