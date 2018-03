ELSE al Teatro Biblioteca Quarticciolo

Dal 23 al 25 marzo al Teatro Biblioteca Quarticciolo, Nunzia Antonino diretta da Carlo Bruni in ELSE. Spettacolo tratto dall’omonima novella di Arthur Schnitzler.

Impegnati in una ricognizione di figure femminili avviata anni fa con la trasposizione scenica del film della Campion Lezioni di piano e più recentemente con un lavoro dedicato alla rivoluzionaria napoletana del Settecento, Eleonora de Fonseca Pimentel, i due artisti, anche nel caso di Else, confermano un approccio alla scena dal forte impatto emotivo, qui esaltato da un allestimento che invade lo spazio del pubblico.



Nella novella del grande scrittore austriaco, concepita come monologo interiore nel 1924, si narra il dramma dell’adolescente in vacanza, alimentato da un debito del padre nei confronti di un laido signor Dorsday. Debito che Else è invitata a estinguere, concedendo la propria “amicizia” in cambio di un credito.



Cambiando le coordinate temporali, la Antonino e Bruni, spesso autori delle loro pièce, propongono una Else non più diciannovenne, imprigionata da quel dramma e dalla lettera della madre che lo scatenò, alle prese con lo stesso Veronal – barbiturico in uso negli anni trenta – nella reiterazione di un percorso destinato a replicare la scelta definitiva.



L’attualità della vicenda si riscontra nella sordità di un mondo nuovamente immerso in una crisi culturale non dissimile da quella che ispirò Schnitzler: fonte di conflitti, ossessioni e follia.



