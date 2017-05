Perdersi a Roma con Marmorata169: Elsa Morante a Testaccio

Roma è uno spazio letterario. Un luogo che si è offerto a tanti autori come letteratura in sé. Ogni nuovo contributo di scrittori e poeti ha consentito la creazione di ulteriori spazi. Per questo Roma può essere raccontata come il racconto di un racconto. Una storia di storie. Le passeggiate cercheranno di raccogliere i fili di questa fiction in itinere. Attraverso le voci dei grandi autori scopriremo una città che non raccontano le guide. Sarà come trovare una via non ufficiale per conoscere Roma. La prima di due tappe nell'universo de "La Storia" di Elsa Morante che coincide con l'universo di Roma. La Roma di un quartiere popolare e popoloso in cui sono ambientate scene memorabili del romanzo di questa grande autrice che vi ha vissuto. Attraverseremo Testaccio per ritrovare le origini di questa scrittrice e rivivere le scene intense del suo libro. Roberto Carvelli è nato nel 1968 a Roma a cui ha dedicato alcune guide: Perdersi a Roma (2004 e nuova edizione 2013), AmoRomaPerché (2005), Amarsi a Roma(2009) e Alberto Sordi e Roma. Passeggiate sui set (2013). Due romanzi: La rivoluzione spiegata alle commesse (2004 e 2007) e Kamasutra in smart (2005). Due poemi in prosa: Letti (2004) e Le persone (2014). Due libri di inchiesta: La comunità porno (2004) e Votare nel mucchio. Cronache da un Paese sprofondato nell'urna (2005). Una sua voce è uscita nel Dizionario affettivo della letteratura italiana (Fandango). Prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a marmorata169@gmail.com o mandando un messaggio al 329.4122420 INFO: Il contributo richiesto per partecipare è di 10 euro, a cui va aggiunta la quota di 5 euro che ha validità annuale e che dà diritto a partecipare a tutte le altre iniziative di Marmorata169 che si svolgeranno nel corso del 2017. Sono bene accetti figli (sotto la custodia e la responsabilità dei genitori) e studenti delle scuole superiori: entrambi potranno prendere parte gratuitamente alle uscite. Questi itinerari urbani sono collegati al progetto regionale "Occhi sulla città" presentato da Marmorata169 e realizzato anche grazie al contributo della Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura, Politiche giovanili e Sport.