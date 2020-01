"This is Elodie", la cantante in concerto a Roma

E' tra gli artisti in gara al 70esimo Festival di Sanremo, nella Categoria "Campioni" e si esibirà sul palco del Teatro Ariston con il brano "Andromeda". Una canzone che racconta la cantante, le sue emozioni, la sua essenza, e l'universo femminile. Qualche giorno prima dell'inizio del Festival (in onda dal 4 all'8 febbraio su Raiuno), uscirà l'album della cantante "This is Elodie", un progetto che l'artista presenterà live in due eventi tra Milano e Roma.

Elodie live a Roma

Elodie sarà in concerto a Milano, a Santeria Toscana 31, il 16 aprile per poi arrivare a Roma, al Teatro Centrale, il 18 aprile. Tutte le informazioni sui biglietti su ticketone.it

This Is Elodie Live 2020: le date