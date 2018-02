Ellen Allien: la regina della techno a Roma

Produttrice e owner della label BPitch Berlin, collaboratrice di Apparat e Thom Yorke, stilista di moda, Ellen Allien è pronta per un nuovo show dal vivo. Il 10 marzo all'Ex Dogana una notte dove Ellen Allien sarà sia in consolle sia la direttrice artistica dell'evento.

Lo show, in giro per il mondo richiama l'approdo alieno: We Are Not Alone by ELLEN ALLIEN.

Oltre la presenza di Ellen ci saranno Cleric, DJ T-1000 a.k.a. Alan Oldham e Serge Clone, ed uno speciale visual show di Pfadfinderei.

Deposito Centrale

Ellen Allien

Cleric

AV Club Roma

DJ T-1000 a.k.a. Alan Oldham

Serge Clone

Visuals Show:

Pfadfinderei

Evento in collaborazione con L-EKTRICA e Spring Attitude Festival