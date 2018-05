Elite Model Look Italia: a Roma si scelgono le modelle del futuro

Dalle 13.30 alle 18.00 di giovedì 10 maggio si accenderanno i riflettori dell’edizione 2018 di Elite Model Look Italia alla Galleria Commerciale Porta di Roma (Roma) che ospiterà il terzo dei 5 appuntamenti organizzati in altrettanti centri commerciali del Gruppo Klépierre.

Elite Model Look a Roma

Elite Model Look, il più autorevole contest internazionale di model scouting - quest’anno alla sua 35esima edizione - offre a giovani aspiranti modelli un’opportunità unica e concreta di realizzare il proprio sogno e di costruire una carriera di successo seguendo le orme di icone come Cindy Crawford, Stephanie Seymour e Gisele Bündchen. É proprio grazie al concorso Elite Model Look che si sono affermati alcuni dei più interessanti volti femminili e maschili del momento, come Vittoria Ceretti (Elite Model Look Italia 2012), Greta Varlese (Elite Model Look Italia 2014), Matilde Rastelli (Elite Model Look Italia 2015), Serge Rigvava (Elite Model Look Austria 2014) e Davidson Obennebo (Elite Model Look Nigeria 2016), solo per citarne alcuni.

I casting live firmati Elite hanno preso il via lo scorso 18 aprile da Caserta, proseguendo a Savignano sul Rubicone riscontrando un enorme successo.

Come iscriversi ai casting?

Il casting è gratuito e aperto a tutti, i requisiti richiesti per l'ammissione sono l’età compresa tra i 14 e i 22 anni, l’altezza (minimo 172 cm per le ragazze e minimo 183 cm per i ragazzi) e il possesso della cittadinanza italiana.

È possibile partecipare al casting compilando la domanda di iscrizione allegando 3 fotografie (primo piano, mezzo busto e figura intera) su www.elitemodellook.it oppure presentandosi direttamente giovedì 10 maggio, dalle 12.00 alle 16.00 alla Galleria Commerciale Porta di Roma.

Un trampolino unico per entrare nel mondo della moda

Durante il contest i model manager di Elite selezioneranno ragazze e ragazzi che cercano un’opportunità concreta e professionale per costruire una carriera di successo nel mondo della moda, seguendo le orme dei più grandi top model di tutto il mondo: i candidati che parteciperanno al casting saranno selezionati non solo per la loro personalità e bellezza naturale, ma anche per la loro attitudine a sviluppare una carriera internazionale.

Le successive tappe del casting tour di Elite Model look Italia 2018

Dopo Roma i model manager di Elite incontreranno gli aspiranti top model nel corso delle ultime 2 tappe a Marghera e Assago.

Porta di Roma apre alla moda

Da anni il Centro Commerciale Porta di Roma è impegnato a trasformare lo shopping center in un’area polifunzionale accogliente, un laboratorio di iniziative sociali, culturali, festival musicali. La rinnovata collaborazione con Elite, che per la seconda volta ha scelto il Porta di Roma come sede del suo casting, si conferma una preziosa occasione per offrire alla clientela un evento unico a cura di un brand noto in tutto il mondo e ai giovani aspiranti modelli un’importante occasione per iniziare una carriera nel mondo della moda.

Nel corso dei casting, i model manager di Elite selezioneranno i semi-finalisti che saranno convocati al casting nazionale del 18 luglio a Milano, che si terrà presso il Verti Music Place di Radio Italia, Radio Ufficiale di Elite Model Look Italia 2018. Al termine della giornata verranno selezionati i due vincitori assoluti: una ragazza e un ragazzo che rappresenteranno a fine anno l’Italia alla 35esima Elite Model Look World Final.