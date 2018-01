Elisabetta Maulo e Roberto Luti al Monk per Storyville

Quarto appuntamento della rassegna Storyville, sabato 13 Gennaio 2018, con il concerto di ELISABETTA MAULO & ROBERTO LUTI. La voce di Elisabetta Maulo (Betta Blues Society; More Sundays) e la chitarra di Roberto Luti (Playing For Change; Luke Winslow-King; Tres; Niki La Rosa) sono un combo di straordinaria bellezza.

Due musicisti autentici e carismatici, che fanno dell'incrocio tra Blues e New Orleans Music il loro linguaggio artistico.

La Maulo vanta dalla sua parte anche importanti esperienze teatrali; Luti ha forgiato il suo stile in dieci anni di attività nelle strade di New Orleans, suonando con una infinità di protagonisti, tra cui Trombone Shorty, The Edge (U2), Andrè Williams, Washboard Chaz. Ha all’attivo anche una prestigiosa partecipazione cinematografica: in “Il cattivo tenente – Ultima chiamata New Orleans” di W. Herzog con N. Cage, la sua chitarra fa parte della colonna sonora. Occasione più unica che rara per ascoltare il fenomenale duo per la prima volta a Roma, in quanto la Maulo dal giorno successivo sarà in tour per mesi dapprima negli Stati Uniti e poi in Cina. Un concerto effervescente, vero e sincero, un'esperienza di rara eleganza e potenza al tempo stesso.

La serata sarà aperta dalla sezione “Book” di Storyville, con la presentazione del libro “Violeta – Corazón Maldito” [Bao Publishing]: presenti i due autori Virginia Tonfoni (giornalista Alias – Il Manifesto) e Alessio Spataro (disegnatore, autore tra gli altri di “Biliardino).

Prima e dopo selezioni musicali, tra rarità e hits, a firma di MojoStation (Soul Groove; New Orleans Bitz; Tennesse R'n'Roll; R'n'R). Un evento speciale, che vede coincidere la rassegna #Storyville con il 16° Birthday Party del format radiofonico “Mojo Station – Il Blues e le Sue Culture”, la principale trasmissione dedicata alla black culture della città di Roma. Il programma in onda tutte le settimane dalle frequenze di Radio Città Futura 97.7fm, festeggia se stesso e il proprio pubblico. Presenti i due conduttori radiofonici e tutto la staff, all'interno di una serata dove spicca un live imperdibile.