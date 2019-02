Elisa Abela | Ipernova

Giovedì 14 Febbraio 2019 ore 19, INTERZONE GALLERIA presenta la mostra IPERNOVA dell’artista Elisa Abela.



«L’ipernova è una stella di straordinaria grandezza che, dopo aver espulso nella sua esplosione materiali ricchi di ferro, può arrivare a collassare dentro il vortice di un buco nero creato dalla sua stessa potentissima energia. Guardare i lavori della prolifica produzione di Elisa Abela significa calarsi in un simile vortice, un universo fatto di immagini e ossessioni, disfunzioni del linguaggio, paradossi di carta assemblata, cartoline per ignoti, libri rimaneggiati, istantanee di memorie mai vissute.» (Lara Limongelli)



La mostra IPERNOVA, curata da Lara Limongelli, intende presentare le ultime produzioni di Elisa Abela, artista e musicista multiforme. [Caterina Devi, l’Eremita, LaBruta, Torturette].



A quattro anni di distanza dalla sua ultima personale a Roma (2015 presso la Galleria Bruno Lisi), Elisa Abela approda con la mostra IPERNOVA alla galleria INTERZONE, indubbiamente dopo un lungo periodo di elaborazione, crisi e riflessione: espone la trasformazione avvenuta nei lavori dell’Abela, da vorticoso universo caratterizzato da assemblaggi e rimaneggiamenti di libri e fotoromanzi, gioco ossessivo tra le ambiguità del visivo e della comunicazione, a immagini più grandi e spiazzanti, che stagliano il suo acuto sarcasmo iconografico in una dimensione più isolata, più critica e intensa rispetto al passato.

Cinque opere descrivono questo cambiamento su un diverso formato, mentre un angolo è dedicato ai suoi “reperti da cameretta”, una piccola panoramica di lavori più datati, suoni, passatempi visivi che ricompongono il suo spazio privato, il suo laboratorio di immagini su carta.

L’energia fortissima dell’artista esplode esibendo le sue molteplici identità, scomposte e ricomposte nuovamente in quest’ultima sintesi, volti misteriosi nascosti tra le stelle, tutto un universo di sconosciute presenze che – come prima della luna - animano l’oscurità del suo cielo.



In occasione della mostra, il giorno 24 febbraio, apertura domenicale speciale di INTERZONE in concomitanza con evento “Elisa Abela Antologia: libri usati 2008-2018” organizzato e curato da Matteo Di Castro presso s.t. foto libreria galleria (s.t. foto libreria galleria, via Bartolomeo d'Alviano 2/A - info@stsenzatitolo.it - www.stsenzatitolo.it – ore evento 10:30 - 18:30).



L’8 marzo ci sarà la proiezione del mediometraggio "Oggi Sono Passato e Tu Non C'Eri" di canecapovolto/Elisa Abela (30 min., 2018).

A seguire il concerto di musica elettronica (esperimenti su nastri magnetici e synth analogici) di Torturette (Elisa Abela) e Antonia Gozzi.



L’artista Elisa Abela sarà presente al vernissage della mostra il 14 Febbraio 2019 alle ore 19.



https://elisaabela.wordpress.com/torturette/

https://www.interzonegalleria.it/it/galleria/10-galleria/124-.html

https://www.stsenzatitolo.com/st/artist/elisa-abela/



ELISA ABELA | IPERNOVA

a cura di Lara Limongelli

in mostra 14.02.2019 | 08.03.2019

martedì - venerdì, ore 15 – 20

sabato 11 – 13 / 15 – 20

Gallery