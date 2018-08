Eleonora de Nardis a Letture d'Estate

L’autrice Eleonora De Nardis incontra il pubblico per parlare del suo ultimo libro “Sei mia”, Bordeaux Edizioni, insieme ad Alessandra Sannella (sociologa), Marco Strano (criminologo) con letture di Paola Maffioletti.



Elisabetta ha due figli e si è appena separata dal marito quando incontra Massimo. Tra loro nasce un amore sincero e appassionato che a poco a poco si trasforma in qualcos’altro, in un rapporto verticale a senso unico, in una silenziosa e feroce gerarchia, prima tra oppresso e oppressore e poi tra vittima e carnefice. Fino a un epilogo senza ritorno. Un romanzo in forma di diario ispirato a fatti realmente accaduti, un grido di libertà per ogni donna, un inno alla vita e all’importanza di appartenere prima di tutto a se stessi.