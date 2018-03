ELEONORA BETTI PRESENTA DAL VIVO IL NUOVO DISCO IL DIVIETO DI SBAGLIARE



Concerto romano di presentazione del disco d’esordio di Eleonora Betti, Il divieto di sbagliare, fresco di uscita per RadiciMusic Records.



9 tracce, di cui 3 in inglese - più una bonus track che vede la collaborazione con il producer Orang3 - per raccontare, e raccontarsi. La musica ha fatto parte della vita di Eleonora fin dall’infanzia, tra canto e pianoforte, tra note di classica, grandi voci del jazz, del musical e del fado portoghese. La musica l’ha fatta viaggiare per l’Italia e all’estero, regalandole un’esperienza indispensabile affinché la sua esplorazione si continuasse ad arricchire e a trasformare, ampliando i propri orizzonti. L’inglese a volte è entrato nei testi, senza mai abbandonare l’amore per l’italiano, e il desiderio di giocare con le parole della sua lingua.



Un album d'esordio che è un viaggio con tratti onirici, dentro all’animo umano; un viaggio sempre in punta di piedi, con la delicatezza con cui Eleonora ama guardare le cose, come i dettagli della campagna toscana in cui è cresciuta. Si raccontano storie di uomini perduti sulla luna, di conigli bianchi da seguire per trovare luoghi fantastici, di maestri che raccomandano attenzione (‘Quella di matematica l’aveva detto che se ripeti tanto e male proprio non ha senso, se ripeti tanto e male non è mai abbastanza’), del lasciarsi tuttavia la possibilità di commettere errori, che altro non sono che parte integrante del percorso da compiere. D’altra parte, “il divieto di sbagliare”, dice Eleonora nel brano che dà il titolo al disco, “è prigione naturale”.



Le influenze sono quelle del folk, del pop internazionale, del jazz, della classica, ed entrano morbidamente l’una nell’altra.



Sul palco insieme ad Eleonora, Mario Gentili e Giuseppe Tortora agli archi, Ersilia Prosperi alla tromba e flicorno, Diana Tejera alla chitarra.





BIO



Eleonora Betti cresce tra le note della musica classica, suonate al pianoforte, e dell’amore per le grandi voci del jazz, del musical, del fado portoghese.



Originaria della Toscana, incontra poi il mondo musicale della capitale. Trascorre un periodo all’estero, proponendo la sua musica sulla scena londinese. Tornata a Roma, arrivano i primi riconoscimenti come cantautrice, come vincitrice dei concorsi PiùVolume e Sabina Music Summer, ed esibendosi su palchi prestigiosi come quello dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Opening act per Ivan Segreto, Raffaella Misiti, Rita Marcotulli, Antonello Venditti (al pianoforte per Symo).



Ha collaborato come coautrice e interprete del brano “Under the blood of the Moon” per l’ep When we dream we are all creators di Diego Buongiorno, un progetto che la vede coinvolta insieme a Little Red Lang, Carolina Crescentini, Claudia Pandolfi.



E’ uscito il 16 marzo per RadiciMusic Records il suo primo album da solista: “Il divieto di sbagliare”.