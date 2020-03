Elena Pavla special guest al Room26

Per il Room 26 quella di sabato 7 marzo 2020 sarà una notte nel segno della femminilità, complice l'illustre presenza in console di una vera e propria dea dell'elettronica, la russa Elena Pavla, che vola da Mosca a Roma per stregare il Room 26 con la sua musica. Ad accogliere la special guest della serata c'è il direttore artistico Gianluca Neon.

Direttamente da Mosca e dai tanti club del mondo in cui Elena si esibisce costantemente, i suoi ritmi tech house e progressive sono pronti a far ribollire la pista, che come al solito sarà aperta dai djs di casa, Miki Stentella e la coppia Max Marino e Matteo Passerini. Alle sonorità resident si aggiungono le voci di Lele Sarallo e Lory Voice, pronti ad un'altra eccentrica notte piena di sorrisi. La squadra vincente del Room 26 non conosce ostacoli e come al solito attende il proprio pubblico per un altro weekend nel segno del divertimento, questa volta con una special guest d'eccezione come la bellissima e talentuosa Elena Pavla.

BIOGRAFIA - ELENA PAVLA

Elena Pavla viene dalla Russia, dove ha iniziato la sua carriera come dj nel 2016, imponendosi subito come un'emergente dal grande talento, un talento che l'ha portata di diritto tra le artiste più influenti ed eccitanti di Mosca. Una grande passione ed una costante voglia di migliorarsi, unita al suo buon gusto per la musica, conducono Elena a crescere velocemente, anche grazie a frequenti tournée con cui supera i confini del suo Paese. Con la sua musica gira l'Europa, dall'Italia alla Germania, passando per Norvegia, Inghilterra, Spagna, Malta, Serbia, fino alle lontanissime tappe intercontinentali come Asia e America Latina. L'elettronica è la sua passione e con lei, Elena si ritaglia uno spazio importante nel panorama mondiale, accanto ad illustri colleghi esponenti dell'electromusic. E' lei stessa a scrivere la sua musica, con cui viene pubblicata da importanti etichette come Low Groove, Totum Music, Groove 33, Mur e tanti altre. Dal 2017 lavora al suo personale progetto dal titolo "Impuls", con cui anima le radio che ormai la riconoscono per il suo genere underground, che spazia dalla Tech House al Progressive.