Elena Paparusso presenta il disco Inner Nature al Charity Café

Inner Nature è il disco d'esordio della cantante e compositrice Elena Paparusso, un percorso scritto tra pagine autografe e dediche speciali ad alcune delle sue più grandi fonti d'ispirazione letterarie e musicali, da Bjork a Wayne Shorter a Kurt Weill. Il gruppo si muove camaleonticamente nella direzione del suo leader che vuole creare nuovi mondi attraverso i suoi brani originali, mondi apparentemente lontani ma che si riavvicinano filtrati attraverso la forte personalità del solista, che cerca di combinare il senso più profondo della tradizione con il sound più moderno e contemporaneo.



L'obiettivo resta comunque quello di sottolineare la forma canzone con tutte le varie sfaccettature che questa può assumere, per giungere ad ottenere una grande semplicità nell'ascolto, che deriva dall'immediatezza dei sentimenti raccontati, supportati da una straordinaria creatività. Inner Nature è un nuovo progetto, che mette insieme personalità molto differenti che si amalgamano, creando un sound fresco e spontaneo.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione

Per info: 06.47825881



Line-up

Elena Paparusso: voce

Francesco Poeti: chitarra

Giuseppe Romagnoli: contrabbasso

Fabio Sasso: batteria