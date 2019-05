Elementi Visivi, mostra d'arte contemporanea

ELE-MENTI VISIVI è il titolo della Mostra tri-personale d’arte che si terrà dal 17 al 19 maggio 2019 presso lo Galleria incinque nel rione Monti al centro di Roma.



Tre artisti romani con esperienze espositive in Italia e all'estero, decidono di unirsi per proseguire insieme il proprio percorso artistico. Nasce così Ele - Menti Mix Art, un gruppo in cui le varietà espressive e dei contenuti fanno sì che ne esca un connubio avvincente.



L’evento si propone di promuovere l’arte contemporanea attraverso forme artistiche differenti, mettendo a confronto tre pittori, tre ‘menti’ contemporanee.



Maurizio Campitelli vive e lavora a Roma. Il disegno, sia quello geometrico che quello artistico, è stata la base formativa del suo lavoro. La sua pittura è legata alla tradizione espressionistica attraverso luci, colori, ricordi, immagini, stati d'animo.

Simona Gloriani artista romana, titolare dello spazio espositivo Cosarte nel cuore di Garbatella, si interessa tematiche legate all'acqua, alla vita portuale, ai pescherecci, alle darsene, ai depositi navali e infine agli aspetti inerenti l'inquinamento.

Gabriella Tirincanti pittrice per passione ama i colori e l’entusiasmo di veder crescere dalla tela bianca un opera che diventa parte di sé e con la quale trasmette le sue emozioni.



Tutti e tre gli artisti hanno esposto in personali e collettive in Italia e all’estero.

Il vernissage si terrà venerdì 17 maggio 2019 dalle ore 18.30 presso la Galleria incinque, Via Madonna dei Monti, 69 (Rione Monti)



Orari NO stop 10:30 – 22:30 - Ingresso libero

Galleria incinque

Via Madonna dei Monti, 69 (Rione Monti)



Tel. 3290567987 (Simona Gloriani)

simonagloriani@libero.it

campitelli.maurizio@gmail.com

gabriella.tirincanti@gmail.com