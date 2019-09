Elementi visivi 2, mostra d'arte contemporanea

Verrà inaugurata martedì 24 settembre ELE-MENTI VISIVI 2 la Mostra Tri-personale d’arte che si terrà fino

al 29 settembre 2019 presso Spazio d’arte ‘Il Laboratorio’ a Trastevere, nel centro di Roma.

L’evento è la seconda edizione dell’esposizione dei tre artisti romani che, già da un anno, hanno deciso di

unirsi e fondersi nel gruppo Ele - Menti Mix Art. Con diversità di stili, tecniche ed esperienze le loro opere rivelano una decisa personalità, sensibilità ed emozioni.



Maurizio Campitelli vive e lavora a Roma. Dall'analisi delle sue opere emerge un doppio registro formale dedicato da un lato al versante di libere forme di piani geometrici, esempi di un "logos" inconfondibile che ricompone lo spazio come luogo invaso dalla scansione di superfici geometriche piane, e, dall'altro, una "materia-colore" macchiata e sfumata, chiara e cristallina, dominata dalle vibrazioni della luce, per le sovrapposizioni cromatiche.



Simona Gloriani artista romana, titolare dello spazio espositivo Cosarte nel cuore di Garbatella. Il suo percorso, in continua evoluzione, volge a sperimentazioni cromatiche dove la raffinata trama pittorica rivela una costruzione e decostruzione delle immagini, tra materia e trasparenza, razionalità e pulsione. Nella sua ultima produzione si interessa a tematiche legate alla vita portuale, alle darsene, ai depositi navali agli aspetti inerenti l’ambiente e l'inquinamento.



Gabriella Tirincanti: pittrice per passione. I colori come amici e confidenti cui affidare la propria pazzia, e con essi anche materiali diversi: carta, argilla, spago e tutto ciò che riesce a sollecitare e soddisfare la personale esigenza di gusto ed eleganza. Dal figurativo dei suoi primi acquerelli passa anche alla ceramica e si appassiona lavorando e dipingendo l'argilla. Eclettica trova poi nel astratto l’espressione a lei più congeniale senza regole o disegni, i colori spaziano sulla tela. Cresce a Roma in ambiente artistico, una sua mostra è soprattutto una ricerca e uno scambio di emozioni proprie e di chi partecipa che le consentirà di proseguire ad esprimere se stessa con entusiasmo.



Tutti e tre gli artisti hanno esposto in personali e collettive sia in Italia che all’estero.



Il vernissage si terrà martedì 24 settembre 2019 dalle ore 18.30 presso Spazio d’arte ‘Il Laboratorio’, Via del Moro, 49 (Trastevere)

Info mostra:

Orari NO stop 11:30 – 22:00 - Ingresso libero



Spazio d’arte ‘IL LABORATORIO’ - Via del Moro, 49 (Roma – Trastevere)



Contatti:

Tel. 3290567987 (Simona Gloriani)

Email:

simonagloriani@libero.it - campitelli.maurizio@gmail.com - gabriella.tirincanti@gmail.com