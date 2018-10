Elemental gold: la mostra di Clelia S. Jewellery

Un Exhibition of Handmade Fine Jewellery by Clelia S.

Mostra personale di gioielli esposti per la prima volta nella sua citta, Roma le preziose collezioni di Chiara Santilli orafa e designer in atre Clelia S. hanno origine dall'Inghilterra paese in qui vive e lavora donando ai suoi gioielli un mix equilibrato di tradizione ed internazionalita' cosi originali da essere notati e pubblicati da prestigiose riviste come :TATLER, VANITY FAIR e BRIDES.



Chiara Santilli è una orafa e designer di gioielli nata a Roma nel 1992.



Da sempre appassionata di arte e design, compie studi classici che formano un solido background di ispirazione che oggi rappresenta la maggior influenza alla quale attinge per la sua produzione artistica.



Negli anni ha anche acquisito da autodidatta alcuni rudimenti di scultura, gemmologia e disegno tecnico: sceglie così di intraprendere un percorso formativo aderente alle sue inclinazioni, e si diploma nel 2016 presso la Scuola di Arti Ornamentali a Roma, dopo aver concluso corsi di alta specializzazione in oreficeria tradizionale e nelle arti ad essa collegate.



Fra tutte le nuove tecniche acquisite, però, predilige quella della modellazione in cera, che approfondisce, esplora e perfeziona con la Maestra Carla Campea.



Sviluppa in questo modo una propria visione del gioiello. Esso non nasce soltanto dalla lavorazione diretta del metallo, ma si trasforma in tale in un secondo momento ed attraverso una tecnica antica, quella della cera persa, dopo cioè essere stato in un primo stadio, un blocco di cera plasmato direttamente dal calore del tocco dell'artista.



Attraverso una costante ricerca definisce il suo stile e crea il brand Clelia S. Jewellery nei primi mesi del 2018, in concomitanza con il suo trasferimento in Inghilterra, dove lavora attualmente.



Il concetto che caratterizza il brand è il “fatto a mano”: ogni passaggio che conduce alla fruizione finale del prodotto è realizzato artigianalmente da Chiara Santilli avvalendosi solo di tecniche tradizionali.

Il gioiello di Clelia S. Jewellery è quindi pensato e creato per la persona che ne riconosce il valore intrinseco non solo in quanto oggetto prezioso, ma soprattutto in quanto oggetto unico e non prodotto in serie.

I suoi gioielli somigliano a delle miniature, sono piccole sculture squisitamente tridimensionali e ricchissime di dettaglio dal carattere contemporaneo, ma d'ispirazione classica, rigorosamente realizzati e rifiniti a mano.



Tratto imprescindibile della sua gioielleria è anche la sostenibilità: ogni gemma preziosa, ogni perla o diamante inclusa nelle sue creazioni viene attentamente selezionata secondo criteri di eticità e sostenibilità rispetto ad estrazione e lavorazione. Clelia S. Jewellery è un brand impegnato a ridurre al minimo il suo impatto ambientale e si avvale di tecniche, processi e materiali assolutamente atossici.



I gioielli di Clelia S. Jewellery vengono notati da alcuni importanti editorialisti, che li selezionano ed includono in pubblicazioni del calibro di Tatler, Vanity Fair e Brides.

info@clelia-s-jewellery.com

www.clelia-s-jewellery.com

Mostra che sarà esposta dal 18 al 20 ottobre 2018 nella zona di Campo de' Fiori tra le più artistiche e belle di Roma, presso la galleria ArteinRegola in via dei Cappellari 92.

Vernissage e cocktail giovedì 18 ottobre alle ore 18.30

Atelier_Galleria ArteinRegola

via dei Cappellari, 92 Roma

