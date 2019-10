Un elefante all'Angelo Mai: Ivan Talarico live in band

Domenica 10 novembre, a sei mesi dall'uscita del suo disco Un elefante nella stanza, Ivan Talarico torna a calcare la scena romana, portando il suo concerto in band sul palco dell'Angelo Mai.



Le canzoni dell'album, tragicomiche e sorprendenti, saranno alternate a nuove canzoni e note a margine. Con lui sul palco Edoardo Petretti alle tastiere, Paolo Mazziotti al basso e Paolo Volpini alla batteria.



IL DISCO

Un elefante nella stanza (Folkificio, 2019) contiene 12 canzoni che sono state scelte tra i brani che Ivan da anni porta in concerto in tutta Italia, con la sua chitarra, tra teatri, locali, librerie, case, etc.



"Canzoni leggere come nuvole in un giorno di pioggia", che affrontano con determinazione, poesia e ironia la realtà che ci circonda e ci invade, passando dall'incomprensione (di coppia, ma anche con gli altri e soprattutto con se stessi) all'impossibilità di vivere senza paure, dalla natura effimera e volubile dell'amore al fallimento degli ideali, alla consolazione delle piccole cose. Nel disco si affacciano anche tre canzoni onomatopeiche, che senza parole dicono molto più di quel che possa sembrare.



"Tutto avrei voluto fare tranne un primo disco a 37 anni.” - racconta Ivan - “Ormai pensavo di essere arrivato tardi, quindi volevo lasciar perdere e progettare un esordio prematuro nella prossima vita. Ma ho scritto troppe canzoni e piano piano lo spazio in casa è finito. Canzoni nei cassetti, canzoni negli armadi, canzoni nella vasca da bagno. Allora mi sono convinto a fare un disco senza sapere in che modo. Per fortuna in quel momento ho incontrato Filippo".



La produzione artistica è di Filippo Gatti (cantautore e già produttore di Bobo Rondelli, Riccardo Sinigallia…), che ha lavorato per trovare un suono che non perdesse la forza delle esibizioni dal vivo, maturata in anni di concerti, ma che andasse oltre per diventare autonomo e compiuto. La produzione esecutiva è di Gian Luca Figus, che inaugura con questo disco le uscite della neonata etichetta Folkificio.



INFO

ANGELO MAI

Viale delle Terme di Caracalla 55, Roma

Domenica 10 novembre, ore 21.00

Prevendite: http://bit.ly/TalaricoAngeloMai

Ingresso con tessera Arci 2019/2020 + 7 euro di contributo all’attività

INGRESSO RISERVATO AI SOCI TESSERATI ARCI 2019-2020



BIOGRAFIA

Ivan Talarico è un cantautore e poeta, che unisce il linguaggio della canzone alla poesia, al teatro e al gioco. Ha pubblicato due raccolte poetiche con Gorilla Sapiens Edizioni, è stato ospite al Premio Tenco 2016, vincitore e miglior testo a Musicultura 2015. Ha scritto e interpretato cinque spettacoli teatrali con la sua compagnia "DoppioSenso Unico" e numerosi reading con lo scrittore Claudio Morici, portandoli in scena in molti teatri e spazi italiani. Dal 2017 conduce dei workshop di scrittura creativa, "Come smettere di scrivere per scrivere meglio", in varie città italiane. Il suo concerto “Il mio occhio destro ha un aspetto sinistro” presentato a gennaio 2018 al Teatro Vascello di Roma ha registrato un sold out ed è stato in tour in tutta Italia. A gennaio 2019 il nuovo lavoro “Freschibuffi e altre trasmigrazioni dell’anima”, in coppia con Morici, ha debuttato all'Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi. A maggio 2019 è uscito il suo primo disco “Un elefante nella stanza” (Folkificio) presentato al Monk di Roma con un concerto in band. Nel tempo libero colleziona lacrime di gioia.