Electronic Music Division a Mediterraneo al MAXXI

A partire dal 1 giugno Electronic Music Division si sposta in pianta stabile all'interno di Mediterraneo, ristorante e giardino del MAXXI, tenendo compagnia con il nostro vinyl corner, esposizioni di strumenti.

Scopo del progetto è quello di dare spazio ai nuovi talenti formandoli e seguendoli in tutto il lungo processo, dalla produzione alla performance, riuscendo a dare voce alla loro anima attraverso la nostra label.

All’interno di Mediterraneo saranno allestiti strumenti Musicali di vario genere fiati, ottoni, strumenti ad arco, chitarre elettriche, sintetizzatori in partnership con Musicarte Store. Il corner di dischi in vinili finalizzato all’ascolto e alla cultura del disco e del giradischi, una serie di incontri e clinic su argomenti specifici come l'accordatura di un pianoforte o la direzione d'orchestra e la storia della musica elettronica, corsi dj, corsi di pianoforte, storia della musica e avvicinamento allo strumento.

Tutte le domeniche saranno dedicate alla musica classica, acustica ed elettronica con performance dal vivo.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/242506480372720/