Elastic Jazz Trio in concerto al Charity Café

Giovedì 12 aprile il jazz torna in scena al Charity Café con Elastic jazz Trio, progetto portato avanti da tre esperti musicisti che condividono il gusto di coniugare i grandi standard della tradizione jazzistica a composizioni originali. Sul palcoscenico Andrea Beneventano al pianoforte, Stefano Cantarano al contrabbasso e Giovanni Lo Cascio alla batteria.



La musica che viene proposta mette sempre al centro l’interplay tra i musicisti e la capacità di divertirsi con gli elementi caratterizzanti di ogni brano, siano essi tematici, ritmici o armonici. Il dialogo tra i musicisti, sempre animato da un propulsivo senso ritmico, porta il gruppo ad aprire le composizioni e ad interpretarle in modo sempre diverso ed imprevisto.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione



Line-up

Andrea Beneventano, Piano

Stefano Cantarano, Contrabbasso

Giovanni Lo Cascio, Batteria