Al Ballroom 2017 tuffo negli anni 90 con Eiffel 65 e Fargetta

Un tuffo negli anni 90 in compagnia di Post Office, la festa-aperitivo sinonimo di divertimento a Roma, con la partecipazione di due icone del decennio d’oro della musica dance: gli indimenticabili Eiffel 65 e un nome storico di Radio Deejay come Fargetta.

EIFFEL 65. Chi non ricorda Blue, il tormentone del 1998 che ha conquistato mezzo mondo, classico dell’Europop e tra le pochissime hit italiane a conquistare la vetta dell’Eurochart Hot 100?

Con quel brano, i torinesi Eiffel 65 si ritrovarono star: fondati a Torino da Gabry Ponte, Jeffrey Jey e Maury, i tre avrebbero poi continuato a sfornare successi come Move Your Body e Too Much of Heaven, marchiando a fuoco la fine degli anni 90 anche grazie agli inconfondibili videoclip.

FARGETTA. Sul palco di BALLROOM, assieme a loro salirà anche Fargetta, uno dei dj, produttori e conduttori che hanno fatto la storia della house e della dance in Italia, da sempre legatissimo a un marchio che non ha bisogno di presentazioni come Radio Deejay, e storico complice di Albertino in innumerevoli scorribande radiofoniche.