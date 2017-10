Effetto Riciclo - RomeArtWeek

Il 9 ottobre nello spazio espositivo di Arte Borgo Gallery in Borgo Vittorio 25 prende il via la mostra “Effetto Riciclo” incentrata sulla creatività di artisti che prolungano la vita di un oggetto che sembrava aver terminato la propria esistenza. La mostra si inserisce nel Progetto Culturale di Rome Art Week che coinvolge l’intera città.

In prima analisi il concetto del Riciclo potrebbe richiamare l’attenzione sulle problematiche ambientali con il riutilizzo di materie prime per un risparmio di risorse naturali ed energia nel rispetto dell’ambiente, ma è storia che il rapporto tra arte e rifiuti ha portato grandi artisti al recupero di oggetti di scarto conferendogli nuova vita con complesse e rappresentative opere d’arte.

Gli artisti di Effetto Riciclo attraverso la loro creatività e sensibilità si appropriano e trasformano qualsiasi materiale di scarto conservandone in modo visibile e tangibile le tracce di un vissuto.

Il Riciclo diventa metafora: senso di perdita e abbandono, rinascita e rigenerazione ciclo che queste opere ci invitano a riscoprire. Le opere presenti in mostra sono infatti il risultato di un recupero e di una trasformazione.

Acciaio, legno, utensili da cucina, cartone, qualsiasi materiale utilizzato dagli artisti di Effetto Riciclo, da una nuova immagine agli oggetti scartati, celebrando l’arte con forme del tutto originali che gli artisti raccontano attraverso la propria fantasia.