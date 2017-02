"Edward Hopper" al Vittoriano senza fila

INGRESSO SENZA FILA C'è chi lo ritiene un narratore di storie e chi, al contrario, l'unico che ha saputo fermare l'attimo - cristallizzato nel tempo - di un panorama, come di una persona. Visita guidata alla mostra "Edward HOPPER" al complesso del vittoriano Dagli acquerelli parigini ai paesaggi e scorci cittadini degli anni '50 e '60, l'esposizione curata da Barbara Haskell - curatrice di dipinti e sculture del Whitney Museum of American Art - in collaborazione con Luca Beatrice, attraverso più di 60 opere, tra cui celebri capolavori come South Carolina Morning (1955), Second Story Sunlight (1960), New York Interior (1921), Le Bistro or The Wine Shop (1909), Summer Interior (1909), interessantissimi studi (come lo studio per Girlie Show del 1941) celebra la mano di Hopper, superbo disegnatore: un percorso che attraversa la sua produzione e tutte le tecniche di un artista considerato oggi un grande classico della pittura del Novecento. Sabato 11 febbraio, ore 18.00 costo di partecipazione, compreso biglietto d'ingresso e whisper € 20,00 la quota dovrà essere versata al momento della prenotazione contattare il n. 3401964054 per le modalità di prenotazione Appuntamento a Via di San Pietro in Carcere, all'ingresso della mostra, alle ore 17.30 Relatrice: Dott.ssa Isabella Leone Non adatto agli amici a 4 zampe! Info e prenotazioni: Tel. 3401964054 associazioneculturalecalipso@yahoo.com Contributo visita: 20 euro (ingresso alla mostra + visita guidata + noleggio radio auricolare) Studenti e convenzionati: 19 euro (ingresso alla mostra + visita guidata + noleggio radio auricolare) Minori di 11 anni: 15 euro (ingresso alla mostra + visita guidata + noleggio radio auricolare) Minori di 4 anni: gratis Prenotazione obbligatoria, massimo 25 persone Contattare il 3401964054 I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) a mezzo e.mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di €2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione.