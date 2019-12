Edoardo Pesce & Stefano Scarfone in "Chitarrevoce"

Lunedì 6 gennaio Edoardo Pesce & Stefano Scarfone si esibiscono in "Chitarrevvoce" a 'Na Cosetta.

Edoardo Pesce ha da sempre unito alla sua attività di attore (ha recentemente vinto un David di Donatello per il suo ruolo in Dogman) alla la musica, scrivendo e suonando con la sua band appassionata di “blues, soul, romanesco” The S.Peter’s Stones. “I was born in T.B.M” è stato l’album di esordio con questa formazione; un viaggio, ironico e surreale nel mondo e nel quartiere dove Edoardo Pesce è nato e cresciuto (Tor Bella Monaca).

La sua performance è caratterizzata da monologhi, battute, canzoni inedite e brani della tradizione romana riarrangiati. Pesce si racconta attraverso la musica affrontando con ironia temi anche seri: dallo sfruttamento del lavoro nero alla vita di periferia e ovviamente l’amore, il tutto all’insegna del migliore Teatro Canzone, affiancato dalla "speciale" chitarra di Stefano ScarfoneSTEFANO SCARFONE.

