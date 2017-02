Edoardo Pesce // Boni come er pane #2

Boni come er Pane #2 Cinema, Musica, Poesia e Pane Popolare... a Roma Primo appuntamento Domenica 5 Marzo dar Ciriola al Pigneto h 20.00 Ospite l'attore Edoardo Pesce Direzione artistica Giulia Ananìa In collaborazione con LE CIVICO e dar Ciriola INGRESSO LIBERO Ritorna a grande richiesta Boni come er pane #2 la rassegna ideata e diretta dalla cantautrice e poetessa Giulia Ananìa in collaborazione con LE CIVICO e dar Ciriola al Pigneto. Si ricomincia Domenica 5 Marzo 2017 alle ore 20:00 dar Ciriola (Via Pausania, 2/A - Pigneto) con l'attore romano Edoardo Pesce. Dopo il grande successo di pubblico dello scorso anno, la formula della rassegna ripercorre le stesse tematiche: l'amore per il cibo popolare e per Roma. Se i protagonisti della prima edizione sono stati importanti nomi della musica popolare romana, novità di questa edizione sono i grandi talenti romani di cinema, teatro e web tv. Gli attori, accompagnati dalla voce di Giulia Ananìa, dall'orchestra romana Smogh e dall'attore Michele Botrugno, racconteranno il loro legame con Roma e lo faranno attraverso letture testi e canzoni legate alla Città che più amano. Ogni serata sarà introdotta da una breve intervista all'artista a cura di LE CIVICO: tra le varie curiosità verrà chiesto agli ospiti quali sono gli ingredienti della loro ciriola ideale che poi entrerà nel menu della cirioleria, andando a formare una sorta di "Walk of Fame "dove fame si legge proprio FAME. Nel corso della serata sarà presente un allestimento di magneti dedicati a Roma e realizzati dall'illustratrice Cecilia Campironi dal nome"Uelcom tu Roma". Una Domenica al mese davvero speciale tra arte di vivere, poesia, musica vino e pane popolare. Per celebrare con semplicità una Roma che è davvero CITTA' APERTA. Perché a Roma da sempre il motto è "più semo e mejo stamo"! "Boni come er pane #2" è una rassegna conviviale: un'atmosfera da tavolo e foglietta, un pubblico partecipe, grandi artisti da gustarsi a ingresso libero. A "Boni come er Pane" 2016 hanno partecipato: Giorgio Tirabassi Lucilla Galeazzi Muro del Canto Bella, Gabriella! Lavinia Mancusi Med Free Orkestra Adriano Bono Josafat Vagni Edoardo Pesce in questi giorni è in questi giorni è stato protagonista della miniserie TV "C'era una volta Studio Uno" ed è al cinema al cinema con "Fortunata", l'ultimo film di Sergio Castellitto con Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi. Conosciuto dal grande pubblico come attore televisivo e cinematografico (Romanzo Criminale, I Cesaroni, La squadra, Un Matrimonio, Squadra Antimafia) ha sempre affiancato alla sua attività di attore, la musica, scrivendo e suonando sia con l'Orchestraccia che con la sua band appassionata di "blues, soul, romanesco" The S.Peter Stones. INFO Domenica 5 Marzo ore 20.00 dar Ciriola Via Pausania, 2/A - Pigneto INGRESSO LIBERO Ufficio stampa LE CIVICO www.lecivico.com lecivico@gmail.com