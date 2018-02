Edoardo Pesce al Riverside

Venerdì 23 Febbraio

EDOARDO PESCE & THE ST PETER STONES

Venerdì 23 febbraio sul palco del Riverside , arriva Edoardo Pesce & the St Peter Stones. Edoardo Pesce conosciuto dal grande pubblico come attore televisivo e cinematografico (Romanzo Criminale, I Cesaroni, La squadra, Un Matrimonio, Squadra Antimafia ) ha sempre affiancato alla sua attività di attore, la musica, scrivendo e suonando sia con l’Orchestraccia che con la sua band appassionata di "blues, soul, romanesco" The S.Peter’s Stones. “I was born in T.B.M” è stato l’ album di esordio con questa formazione, è un viaggio, ironico e surreale nel mondo e nel quartiere dove Edoardo Pesce è nato e cresciuto La sua perforamance è caratterizzata da monologhi, battute e canzoni inedite, brani della tradizione romana riarrangiati. Pesce si racconta attraverso la musica, affrontando con ironia, temi anche seri come lo sfruttamento del lavoro nero, la vita di periferia e l’amore, all’insegna del Teatro Canzone.





Viale Gottardo 12 (piazza Sempione)

http://www.riverside-rome.com/ Email: info@riverside-rome.com

Ingresso a partire dalle 19.00- inizio concerto ore 22.00

Ingresso 5 E

Prenotazioni Tel. +39 338-3625343 / +39 06 86 89 07 60

Ufficio stampa:

Marina Luca

Email: mlmarinaluca@gmail.com

Tel. + 39 3397716731