Edoardo Ferrario, Summer Comedy Show

Edoardo torna a Roma a Casa del Jazz con “Edoardo Ferrario Summer Show”: il meglio del suo spettacolo e tante novità per una serata speciale.

Un’occasione per ridere e aggiornarsi su una realtà globale sempre più confusa: in un mondo dominato dall’intelligenza artificiale, i robot diventeranno la nuova classe media? E se l’Europa si sta disgregando, perché i trentenni continuano a partire? E poi ancora antivaccinisti del 14esimo secolo, contadine asiatiche col pallino dell’arredamento cattolico, palinsesti televisivi con effetti allucinatori e genitori che comandano sui social network. Ci salveremo? Non avendo risposte disponibili, meglio porsi ulteriori domande.

L'appuntamento alla Casa del Jazz, nell'ambito de I Concerti nel Parco, è per il prossimo 9 luglio. Maggiori informazioni sui siti www.casajazz.it e su www.iconcertinelparco.it